Đà Nẵng tái khởi động dự án Golden Hills sau hơn một thập kỷ gián đoạn

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 dự án tồn đọng, vướng mắc

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đất đai, đầu tư và tài sản.

Theo đồng chí Phạm Gia Túc, dữ liệu từ 34 tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành ghi nhận cả nước hiện có hơn 5.000 dự án tồn đọng, gặp vướng mắc kéo dài. Qua rà soát của Ban Chỉ đạo, gần 4.000 dự án đã được các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý; hơn 1.300 dự án đang tiếp tục giải quyết; 158 dự án còn lại thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, nếu giải phóng được nguồn lực 3,5 triệu tỷ đồng từ hơn 5.000 dự án này đưa vào hoạt động sản xuất-kinh doanh, sẽ vừa khắc phục triệt để tình trạng lãng phí, vừa đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng của các địa phương cũng như cả nước.

Toàn cảnh dự án Golden Hills City nhìn từ trên cao. (Ảnh: ĐX)

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc tái khởi động dự án Golden Hills City là dấu mốc thiết thực, góp phần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung.

“Với tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những vấn đề tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan trong quá trình triển khai, giải quyết các tồn tại của dự án. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định việc tháo gỡ khó khăn như báo cáo của một số bộ, ngành, địa phương chưa phải là đích đến cuối cùng, mà điều quan trọng hơn là phải chuyển những cơ chế, những chính sách, những dự án thành những kết quả cụ thể.

Đánh giá cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đưa dự án tái khởi động, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố Đà Nẵng, cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại Công văn số 5315-CV/VPTW, ngày 27/9/2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng thời chủ động, tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Nhất quyết không để các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn các dự án bị cản trở bởi những quy định, thủ tục hành chính.

Đề nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cho các cơ quan của thành phố, nhất là hỗ trợ thành phố hoàn thiện, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành để tiếp tục giải quyết các dự án đang vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, trong đó có Dự án Golden Hills.

Đối với nhà đầu tư, phải khẳng định được uy tín, trách nhiệm và phải thực hiện đúng cam kết đã được ký kết; tập trung hoàn thiện các hồ sơ về pháp lý, nghĩa vụ về tài chính; triển khai thi công các dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; phối hợp các cơ quan của thành phố để giải quyết thấu đáo, kịp thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Đà Nẵng khởi động lại dự án Golden Hills sau hơn 10 năm gián đoạn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, với sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thì chắc chắn tới đây các dự án của Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang còn vướng mắc khó khăn sẽ sớm được tháo gỡ và được đi vào triển khai.

Đà Nẵng cam kết tiếp tục khơi thông nguồn lực đất đai

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc tái khởi động Dự án Golden Hills hôm nay gắn liền với quá trình thành phố triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ, đã tạo cơ sở để thành phố xử lý những vướng mắc về đất đai, đầu tư, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai theo quy định.

Thực hiện các cơ chế này, thành phố đã công bố danh mục 356 dự án, đất đai qua 4 đợt; ban hành các kế hoạch triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm và tiến độ xử lý cho các đơn vị; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án đủ điều kiện, tổ chức làm việc với nhà đầu tư và chỉ đạo giải quyết từng nhóm vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến nay, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh 206 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn lâu dài về thời hạn 50 năm, hoàn thành sớm nhiệm vụ theo kế hoạch.

Việc tái khởi động Dự án Golden Hills hôm nay mới là điểm bắt đầu của một giai đoạn mới. Điều quan trọng tiếp theo là phải chuyển những kết quả tháo gỡ về cơ chế, thủ tục thành tiến độ triển khai cụ thể trên thực tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư; chủ động rà soát từng phần việc, từng thủ tục thuộc thẩm quyền; việc nào đã đủ điều kiện thì khẩn trương giải quyết, việc nào còn vướng mắc phải hướng dẫn cụ thể, xác định cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án còn tồn đọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: “Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động xem xét, giải quyết; những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp phải được lắng nghe và xử lý trên cơ sở quy định của pháp luật”.

Thành phố luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển. Bởi vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là giải quyết công việc của một dự án, mà quan trọng hơn là đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại nền kinh tế, tạo thêm việc làm, nguồn thu và động lực phát triển cho thành phố.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills, do Công ty Cổ phần Trung Nam làm Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group là Đơn vị phát triển dự án, chính thức được tái khởi động sau khi những vướng mắc kéo dài. Dự án có quy mô hơn 335ha, với tổng vốn đầu tư được nâng lên gần 15.500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án được áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các vướng mắc theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án tồn đọng kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.