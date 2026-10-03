Lâm Đồng không còn dư địa cho sự chậm trễ trong giải ngân đầu tư công

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 3/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm.

Khẳng định tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công thời gian gần đây đã có sự chuyển biến rất lớn.

Tỷ lệ giải ngân từ con số 4% ở quý I/2026 tăng lên gần 55% ở quý III/2026. Riêng trong quý III, toàn tỉnh giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng. Kết quả này là minh chứng cho tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các đơn vị, địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu trong đầu tư công, các chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xác định rõ trách nhiệm, từ đó, hành động và đi đến kết quả cụ thể

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhìn nhận, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Trong đó, phải kể đến tổng vốn cần phải giải ngân thuộc nguồn chuyển tiếp từ năm 2025 sang.

Lâm Đồng không còn dư địa cho sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, nhà thầu vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm, từ đó, hành động và tạo ra kết quả thực chất. Kết quả đó sẽ là cơ sở để đánh giá và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, riêng công tác giải phóng mặt bằng, cả hệ thống chính trị phải cùng quyết tâm vào cuộc. Chậm nhất đến ngày 30/10/2026, tất cả các dự án đầu tư công phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ tinh thần trách nhiệm. Nếu không hoàn thành, trách nhiệm trước hết sẽ thuộc về các địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị về đầu tư công

Tính đến hết tháng 9/2026, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng thực hiện hơn 10.792 tỷ đồng, đạt gần 55% tổng kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân khối các Ban Quản lý dự án (QLDA) đạt 47,56%; khối sở, ban, ngành hơn 56,8%; khối xã, phường, đặc khu gần 64%.

Theo đánh giá, tốc độ giải ngân của tỉnh đang có sự chuyển biến tích cực, tăng dần qua từng tháng. Tuy vậy, để hoàn thành kế hoạch giải ngân, nguồn vốn Lâm Đồng phải thực hiện trong quý IV/2026 còn rất lớn, với khoảng hơn 10.493 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đến hết tháng 9/2026

Đến nay, toàn tỉnh còn 58 chủ đầu tư chưa đạt, tập trung chủ yếu ở khối Ban QLDA. Có 9 chủ đầu tư giải ngân thấp so với KPI, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn tỉnh. Riêng khối xã, phường, đặc khu và các Trung tâm Phát triển quỹ đất vượt mức cam kết.

Tại hội nghị, các chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tiến độ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án còn chậm trễ. Nhiều đề xuất liên quan đến công tác phối hợp trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cũng được các đơn vị nêu rõ.

Liên quan đến tiến độ giải ngân chậm, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp, Nguyễn Vĩnh Bình lý giải, năm 2026, đơn vị được giao 10 dự án, với tổng vốn hơn 184 tỷ đồng. Đến nay, Ban mới giải ngân hơn 18 tỷ đồng, đạt 10,2%.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp Nguyễn Vĩnh Bình giải trình nguyên nhân chậm tiến độ các dự án

"Đơn vị nhận trách nhiệm trước sự chậm trễ của các dự án. Phần lớn là do quá trình phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu chưa tốt. Một số đơn vị thi công còn kém về năng lực. Ban đang tập trung khắc phục hạn chế này và cam kết giải ngân hết nguồn vốn tỉnh bố trí", ông Bình cam kết.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đạ Huoai, Vũ Đăng Thủy cho biết, đơn vị đang thực hiện 26 dự án. Trong đó, có 21 dự án chuyển tiếp và 5 dự án khởi công mới. Đến nay, Ban đã giải ngân gần 121 tỷ đồng, đạt gần 42%.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đạ Huoai, Vũ Đăng Thủy báo cáo các dự án chậm tiến độ

"Về cơ bản, các dự án triển khai đều không vướng. Tiến độ chậm trễ là do thiếu trách nhiệm và năng lực của đơn vị thi công. Ban đang đề xuất giải pháp thay thế nhà thầu nếu tiếp tục tái diễn", ông Thủy khẳng định.

Về phía Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, Hoàng Văn Đồng thông tin, đơn vị được bố trí hơn 738 tỷ đồng năm 2026. Hiện nay, có 5 dự án do Ban làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ, với tổng vốn khoảng 166 tỷ đồng. Hầu hết đều do công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, Hoàng Văn Đồng thông tin về tiến độ các dự án chậm

Liên quan đến nhiệm vụ giải ngân, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn cho biết, nếu so với cam kết với tỉnh, đến nay, tiến độ giải ngân của đơn vị chậm khoảng 18%. Nguyên nhân phần lớn các dự án đều vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án

Theo ông Sơn, dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) là một ví dụ. Đến nay, tuyến chính của dự án vẫn còn vướng 31 hộ dân. Đơn vị đã có danh sách và tiếp tục phối hợp với các địa phương trong vận động để có mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc, về phía các đơn vị thi công dự án trình bày nguyên nhân, cũng như cam kết sẽ huy động nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công các công trình trong thời điểm cuối năm.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải - liên danh nhà thầu Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) báo cáo khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc

Một số nhà thầu xin cơ chế gia hạn thời gian thực hiện công trình. Các đơn vị cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực, tăng ca, tăng kíp, đáp ứng tiến độ công trình.

Đại diện nhà thầu báo cáo khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc

Qua đề xuất, thảo luận, các sở, ngành chuyên môn đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu đã cam kết tiến độ phải xây dựng sơ đồ Gantt cụ thể. Từng mốc thời gian hoàn thành phải chi tiết, rõ ràng. Trên cơ sở này, đơn vị chuyên môn mới có cơ sở tổng hợp, đánh giá đúng kết quả và trách nhiệm liên quan.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng báo cáo công tác phối hợp giữa đơn vị với các chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều sở, ngành đề xuất các xã khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Đối với trường hợp nhà thầu đã cho nhiều cơ hội, nhưng vẫn chậm tiến độ, chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh kiên quyết có hướng xử lý. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương phải làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh

Giao trách nhiệm cho các đơn vị trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tăng trưởng GRDP của tỉnh đang trên đà tăng tốc rất tốt. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, áp lực trong quý IV/2026 rất lớn. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

Đơn vị thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tham dự buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo, giải ngân vốn đầu tư công không còn đường lùi. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết tâm, quyết liệt. Mỗi đơn vị, địa phương phải sòng phẳng trách nhiệm trong quá trình thực thi, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh.

Đơn vị thi công phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành với Lâm Đồng trong chặng "nước rút". Hơn bao giờ hết, đây là lúc các đơn vị phải nỗ lực vượt mọi khó khăn, bảo đảm tiến độ và thực hiện đầy đủ các cam kết với tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Quang Tứ báo cáo về tiến độ giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo kịp thời để có hướng tháo gỡ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý công việc trong phạm vi thẩm quyền. Tránh tình trạng ỷ lại cấp trên và "khoán trắng" cho cấp dưới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng không cho phép những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn chung

Trường hợp cần sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động đề xuất và báo cáo ngay lãnh đạo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Lâm Đồng tuyệt đối không cho phép những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh.