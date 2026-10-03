Từ ngày 01/9/2027, đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP qua mạng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư được đăng tải rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 01/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP quy định về áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.

Theo đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

Từ ngày 01/01/2027: Thực hiện thủ tục nộp văn bản đề xuất dự án PPP theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27 Nghị định này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Từ ngày 01/9/2027: Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Đối với dự án PPP áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, nhưng phải thực hiện công khai thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật PPP.

Nghị định nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm:Thông tin về tình trạng pháp lý của nhà đầu tư; Thông tin về năng lực của nhà đầu tư gồm: báo cáo tài chính hoặc tài liệu về năng lực tài chính (nếu có); Lịch sử bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của nhà đầu tư tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai dự án (nếu có); Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có); Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) gồm: Tiến độ thực hiện hợp đồng; vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do; Các thông tin khác về nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có).

Theo Nghị định, nhà đầu tư có trách nhiệm đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt và đăng tải, thường xuyên cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này.

Trình tự đăng ký, cập nhật thông tin của nhà đầu tư thực hiện dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện như đối với trình tự đăng ký, cập nhật thông tin của nhà thầu theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư được đăng tải rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được nhà đầu tư khai thác, sử dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư./.