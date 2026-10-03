Phường Dương Nội chủ động thực hiện lộ trình di dời cơ sở sản xuất

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn phường Dương Nội. Ảnh: Đỗ Duẩn

Từng bước đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư

Theo danh mục các cơ sở đề xuất rà soát để di dời ra khỏi khu dân cư tập trung trong năm 2026, phường Dương Nội có 4 cơ sở, gồm: Cơ sở sản xuất Dương Văn Đạm, Công ty TNHH Nguyễn Bá Chính, Cơ sở dệt nhuộm in hoa Nguyễn Trung Tuất và Cơ sở sản xuất Nguyễn Bá Khoa. Trong đó, 3 cơ sở thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, 1 cơ sở nhuộm.

Việc rà soát, thúc đẩy di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp được xác định là giải pháp góp phần giải quyết những điểm nghẽn về môi trường, đồng thời tạo cơ sở tổ chức lại không gian sản xuất theo định hướng quy hoạch của Thủ đô.

Thực hiện chủ trương của thành phố, phường Dương Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định; thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở thuộc diện di dời.

Quá trình kiểm tra tập trung vào việc làm rõ hiện trạng hoạt động, đất đai, môi trường và các nội dung liên quan, qua đó từng bước xử lý những tồn tại theo quy định. Đến nay, các cơ sở được kiểm tra đã dừng hoạt động sản xuất.

Chủ động thích ứng với yêu cầu mới

Thực tế tại Dương Nội cho thấy, các cơ sở sản xuất đang có những lựa chọn khác nhau trong quá trình thực hiện chủ trương.

Công ty TNHH Nguyễn Bá Chính là một trong những cơ sở thuộc diện di dời năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công ty TNHH Nguyễn Bá Chính, chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, công ty đã dừng hoạt động hoàn toàn và chúng tôi xác định là không theo nghề nữa. Đây là ngành nghề đặc thù và sẽ phải có những khu vực dành riêng cho nó. Thấy mình không đủ năng lực để đáp ứng những yêu cầu đặc thù riêng, nên quyết định dừng lại ở đây".

Những dây chuyền sản xuất từng hoạt động nay đã dừng, chờ tháo dỡ và thanh lý. Ảnh: Đỗ Duẩn

Việc chủ động dừng hoạt động cho thấy các cơ sở cũng đang từng bước thích ứng với yêu cầu mới trong tổ chức sản xuất, khi không gian đô thị ngày càng được quy hoạch theo hướng tách hoạt động sản xuất có nguy cơ tác động đến môi trường, an toàn ra khỏi khu dân cư.

Tại Cơ sở sản xuất Dương Văn Đạm, việc dừng hoạt động cũng đang được thực hiện. Một số máy móc, thiết bị được chuẩn bị thanh lý; cơ sở cam kết thực hiện theo lộ trình.

Với những cơ sở có nhu cầu tiếp tục sản xuất, vấn đề đặt ra là tìm địa điểm đáp ứng yêu cầu về ngành nghề, hạ tầng và môi trường. Đây là nội dung cần được tính toán trong tổng thể quy hoạch, thay vì tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất không còn phù hợp trong khu dân cư.

Đặc biệt, đối với dệt, nhuộm, yêu cầu về hạ tầng xử lý nước thải là một trong những điều kiện quan trọng khi tổ chức sản xuất tại địa điểm mới. Thực tế này càng cho thấy việc sắp xếp lại không gian sản xuất cần được thực hiện đồng bộ, có lộ trình và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Hộ dân ký cam kết thực hiện chủ trương di dời theo đúng thời hạn. Ảnh: Đỗ Duẩn

Thực hiện đúng lộ trình, bảo đảm hiệu quả

Bà Vũ Thị Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, phường tiếp tục rà soát từng trường hợp, đôn đốc các cơ sở thực hiện đúng lộ trình; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, tài sản và mặt bằng.

Theo lộ trình trên địa bàn phường, có 8 cơ sở thuộc diện di dời; trong đó 4 cơ sở thực hiện trong năm 2026 và 4 cơ sở trong giai đoạn 2028-2030.

Đến nay, mới có một cơ sở thực hiện di chuyển sản xuất; các cơ sở còn lại đã dừng hoạt động và đang tiếp tục xử lý máy móc, tài sản để hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm quá trình thực hiện đúng quy định, đúng lộ trình.