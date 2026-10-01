Nữ trưởng thôn năng động

Chị Bùi Thị Yến (hàng trên thứ 2 từ phải sang) tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự thôn trên địa bàn xã Thạch Quảng.

Sau sắp xếp tổ chức lại thôn, xã Thạch Quảng từ 22 thôn còn 9 thôn. Lâm Thủy được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn: Đồi, Biện, Nghéo. Thôn hiện có 298 hộ, 1.380 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Mường, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Nữ trưởng thôn Bùi Thị Yến trong đợt mưa lũ tháng 9/2026.

Địa bàn rộng, điều kiện đi lại còn khó khăn, trong khi một số khu vực thường bị chia cắt khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Những ngày mưa lũ tháng 9 vừa qua, thôn có 80 hộ dân bị ngập, trong đó 44 hộ bị cô lập hoàn toàn là một trong những thử thách đầu tiên đối với nữ trưởng thôn mới nhận nhiệm vụ.

Ngay khi tình hình diễn biến phức tạp, chị Yến báo cáo xã, cấp ủy chi bộ, đồng thời cùng các lực lượng trong thôn tổ chức trực lũ tại chỗ. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ an ninh trật tự thôn phối hợp với công an xã, lực lượng quân sự, dân quân triển khai phương án hỗ trợ người dân. Một số thuyền do Chương trình vùng Tầm nhìn thế giới hỗ trợ cùng thuyền của người dân địa phương được huy động để hỗ trợ bà con tại các khu vực bị chia cắt. Những người đi làm ăn, các cháu đi học chưa kịp trở về được hỗ trợ di chuyển.

Khi nước tiếp tục dâng cao, chị Yến cùng tổ an ninh trật tự đi thuyền vào bên trong khu vực ngập để tuyên truyền, vận động bà con chủ động di dời, chuẩn bị lên những khu vực cao và an toàn hơn như rừng Cúc Phương, khu Biện ngoài, Đồi ngoài, Nghéo.

Chị Bùi Thị Yến cùng lực lượng chức năng cấp phát nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập do mưa lũ.

Có những đêm, việc di dời kéo dài từ tối đến sáng. Mưa lũ kéo dài, thông qua nhóm thông tin của thôn Lâm Thủy, nữ trưởng thôn Bùi Thị Yến liên tục cập nhật tình hình để bà con nắm được diễn biến, chủ động ứng phó.

Khi bị cô lập trong nhiều ngày, một số hộ bắt đầu thiếu đồ ăn, nước uống, chị Yến đề xuất UBND xã và Chương trình vùng Tầm nhìn thế giới hỗ trợ. Sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã cùng Chương trình vùng Tầm nhìn thế giới đã giúp những phần quà được đưa về với bà con.

Nước rút, chị Yến cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Phối hợp với trạm y tế xã vệ sinh, khử khuẩn cho các hộ bị ngập và những khu vực đọng rác. Chị cùng các lực lượng kiểm tra các điểm sạt lở, rà soát, xác minh diện tích hoa màu bị thiệt hại để tổng hợp, báo cáo.

“Sau những ngày mưa lũ, bà con mong có cầu cứng qua sông Bưởi; nâng các ngầm tràn suối Biện, suối Hôm, khe Năng, Có Khưa, Khậm Xa; kè đoạn sạt lở hàm ếch khu vực Khậm Hàn; nâng cấp các tuyến đường bê tông đã xuống cấp. Đó cũng là những vấn đề được tôi ghi nhận trong quá trình đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền”, chị Bùi Thị Yến chia sẻ.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình nữ trưởng thôn Bùi Thị Yến.

Không chỉ “đảm việc nước", chị Yến còn “giỏi việc nhà”. Trước khi trở thành trưởng thôn, chị có 14 năm làm du lịch tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Năm 2020, vì hoàn cảnh gia đình và con nhỏ, chị nghỉ việc, trở về địa phương. Thay vì chọn việc nhàn, chị bắt tay làm kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi đa dạng gồm lợn, hươu, thỏ và ong mật... từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Chị chính là “Nông dân tiêu biểu trong khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế hộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa” năm 2024; Điển hình tiên tiến xã Thạch Quảng giai đoạn 2020-2025...

Chị Bùi Thị Yến tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã Thạch Quảng giai đoạn 2020-2025.

Đánh giá về chị Bùi Thị Yến, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, người trưởng thôn phải luôn sâu sát, trách nhiệm và biết phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng. Chị Bùi Thị Yến đã phát huy tốt tinh thần đó. Chị tích cực vận động, tập hợp bà con, đồng thời là cầu nối phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân lên cấp xã. Không chỉ đảm nhiệm tốt việc chung của cộng đồng, chị còn thể hiện sự năng động của một phụ nữ dân tộc thiểu số trong nỗ lực chăm lo phát triển kinh tế gia đình.