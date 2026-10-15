Tăng tốc “tái khởi động” xây cầu Mã Ðà

Các hạng mục đường tạm, hàng rào bảo vệ công trình Dự án Xây dựng cầu Mã Đà đã thi công hoàn thành.

Cầu Mã Đà là hạng mục quan trọng của tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam của thành phố Đồng Nai.

Ðầu tư hoàn thiện dự án

Tháng 9-2025, Dự án Xây dựng cầu Mã Đà được Đồng Nai động thổ thực hiện. Cầu Mã Đà có điểm đầu kết nối với tuyến ĐT.753, trên địa bàn xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai; điểm cuối giao với đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Mã Đà là “mắt xích” quan trọng, đóng vai trò kết nối ĐT.753 với các tuyến ĐT.761, ĐT.767, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh tạo thành trục giao thông thông suốt, kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam của thành phố Đồng Nai. Đây cũng là tuyến đường kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy nhanh phát triển hạ tầng logistics liên tỉnh, các khu công nghiệp… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà là công trình có tính kết nối quan trọng của thành phố, đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông Đồng Nai.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi ban đầu được phê duyệt, trong giai đoạn 1, cầu Mã Đà được xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, để đáp ứng nhu cầu lưu thông cũng như đầu tư xây dựng hoàn thiện cầu Mã Đà, tăng hiệu quả đầu tư, dự án được thống nhất điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, cầu Mã Đà sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô hoàn thiện 8 làn xe.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tháng 6-2026, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu Mã Đà. Đến tháng 8-2026, UBND thành phố tiếp tục có quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục

Ngay sau khi được động thổ xây dựng, nhà thầu hoàn thành công tác tập kết máy móc, thiết bị thi công; đồng thời hoàn thành hạng mục đường tạm, hàng rào bảo vệ công trình và tổ chức đúc dầm định hình tại nhà máy. Trong khi đó, với các hạng mục khác của Dự án Xây dựng cầu Mã Đà, thời gian qua đang dừng thi công để chờ hoàn thiện phê duyệt điều chỉnh dự án.

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang tổ chức lập thiết kế điều chỉnh sau khi dự án điều chỉnh được duyệt và tiếp tục triển khai thi công sau khi thiết kế điều chỉnh được duyệt. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng để trình phê duyệt.

Hiện nay, vướng mắc lớn nhất của dự án là do việc điều chỉnh quy mô đầu tư từ 4 làn xe lên 8 làn xe làm thay đổi phạm vi, quy mô và khối lượng công việc của gói thầu xây lắp so với phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời chi phí xây dựng theo quy mô điều chỉnh vượt giá trị hợp đồng đã ký kết, dẫn đến cần xem xét, xác định phương án xử lý hợp đồng đã ký kết.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức rà soát, xác nhận khối lượng đã thực hiện và thương thảo, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xử lý hợp đồng. Sau khi thống nhất kết quả sau thương thảo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận phương án xử lý hợp đồng làm cơ sở tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Dự án Xây dựng cầu Mã Ðà (bao gồm đường dẫn đầu cầu) có tổng chiều dài 583m, bề rộng 33,5m, với 8 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1,5m. Phần đường dẫn đầu cầu có bề rộng nền và mặt đường 30m gồm 8 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1,5m.