Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026):: Tạo niềm tin để khơi dậy sức dân

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh được thực hiện sinh động qua những mô hình phát triển kinh tế, từng buổi đối thoại ở cơ sở và cả phản ánh hiện trường được chính quyền xử lý kịp thời trên không gian số. Tất cả nhằm mục tiêu tạo sự đồng thuận, đưa niềm tin của Nhân dân thành động lực phát triển quê hương.

Gần dân, trọng dân để tạo sự đồng thuận

Cán bộ mặt trận xã Xuân Hải hướng dẫn người dân cập nhật các tiện ích số. Ảnh: M.Phương

Bà Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh cho biết, thấm nhuần tư tưởng của Bác, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã gắn công tác dân vận với từng nhiệm vụ chính trị cụ thể. Trong năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới"; Quy chế về công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Đồng thời, lập các Tổ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các dự án trọng điểm… Qua đó, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. “Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang đặt ra yêu cầu cao hơn cho công tác dân vận tại Khánh Hòa. Dân vận hôm nay không dừng ở việc tuyên truyền, vận động chung chung, mà đòi hỏi mỗi cán bộ phải bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân và chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tế”, bà Hà Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Năm 2026, chỉ tính riêng cấp tỉnh đã có 68 đơn vị đăng ký 1.412 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội chiếm số lượng lớn nhất với 744 tập thể và 150 cá nhân; tiếp đến là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị (181 tập thể, 23 cá nhân); quốc phòng - an ninh (164 tập thể, 8 cá nhân) và kinh tế (121 tập thể, 21 cá nhân). Dù ở lĩnh vực nào, từ bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến hỗ trợ sinh kế..., giá trị cốt lõi của các mô hình này là giải quyết đúng những việc dân cần, khơi dậy tinh thần tự quản và trách nhiệm cộng đồng.

Cùng với xây dựng mô hình, việc lắng nghe ý kiến của người dân được tỉnh đặc biệt coi trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.141 đơn và giải quyết 1.132 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Việc tiếp công dân và đối thoại trực tiếp giúp tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Khi tiếng nói được tôn trọng và kiến nghị được xử lý thỏa đáng, niềm tin của người dân vào chính quyền được củng cố. Đặc biệt, năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, cũng như với hội viên nông dân, phụ nữ và thành viên hợp tác xã. Tại đây, những trăn trở về vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, chính sách cán bộ, kinh phí, chuyển đổi số hay những khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ nông sản... đều được trao đổi thẳng thắn. Sau đối thoại, các nội dung đều được theo dõi, xử lý và phản hồi kết quả rõ ràng.

"Dân vận khéo" trên không gian số

Đoàn viên phường Đông Ninh Hòa hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số đang mở ra phương thức mới để chính quyền gần dân hơn. Đến tháng 6-2026, toàn tỉnh đã thành lập 2.418 Tổ công nghệ số cộng đồng với 12.063 thành viên. Đây chính là lực lượng cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thiết yếu. Sự tương tác giữa người dân và chính quyền trên môi trường số thể hiện rõ qua Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống ghi nhận thêm 7.483 tài khoản mới, nâng tổng số lên 16.485 tài khoản (tăng 83,1% so với năm 2025). Đã có 1.364 phản ánh, kiến nghị được gửi đến; trong đó 900 phản ánh đủ điều kiện đã được chuyển các cơ quan chức năng xử lý (tăng 24,2%). Các vấn đề người dân phản ánh chủ yếu liên quan đến trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, giao thông và xây dựng...

Bà Hà Hồng Hạnh cho biết, thực tiễn chứng minh, dân vận hiệu quả nhất chính là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Sự nêu gương bắt đầu từ góc nhìn gần gũi: Thái độ lắng nghe, tinh thần trách nhiệm và ý thức đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dự báo, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Duy trì hiệu quả các kỳ tiếp xúc, đối thoại; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội và phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, các mô hình “Dân vận khéo” sẽ được rà soát, đánh giá để nhân rộng những cách làm thực chất, tránh phô trương, hình thức.

Cách đây 96 năm, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng (tháng 10-1930) đã thông qua các nghị quyết quan trọng về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính và Mặt trận thống nhất. Từ thực tiễn cách mạng, Đảng ta sớm xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, là cầu nối bền chặt giữa Đảng với Nhân dân. Ngày 15-10-1949, trong tác phẩm Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời dạy ngắn gọn khẳng định một nguyên lý cốt lõi: Mọi chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi hợp lòng dân, được người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện. Đến năm 1999, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15-10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.