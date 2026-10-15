Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã không ngừng phát triển, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những truyền thống được hun đúc qua thực tiễn cách mạng trở thành nền tảng tinh thần quý báu để các thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy, luôn xung kích, sáng tạo trong mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.