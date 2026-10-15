Thông tin “Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước” được đông đảo cán bộ, đảng viên, chuyên gia... đón nhận tích cực, đồng thời bày tỏ đây là một bước đổi mới mạnh mẽ về quan điểm và nhận thức trong phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy phát triển toàn diện đất nước; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong, gương mẫu trên mặt trận kinh tế.