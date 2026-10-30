Niềm tin xã hội

Tại phiên thảo luận “Góc nhìn đối tác: Doanh nghiệp, giới học thuật và tổ chức quốc tế” trong Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng thuộc Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 ở thành phố Quảng Ninh ngày 28.10 vừa qua, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA) khẳng định các tham vọng quốc gia số của Việt Nam phụ thuộc trực tiếp việc người dân có niềm tin đối với các dịch vụ số sử dụng hằng ngày.

Phiên thảo luận “Góc nhìn đối tác: Doanh nghiệp, giới học thuật và tổ chức quốc tế” trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng thuộc Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: nhandan.vn

Chia sẻ khảo sát của GSMA cho thấy, Chính phủ Việt Nam sở hữu mức độ tin tưởng rất cao từ người dân so với các nước trong khu vực, do đó GSMA mong muốn mời Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt, phối hợp giữa các nhà mạng viễn thông và cơ quan chính phủ để khai thác giá trị bảo vệ của dữ liệu mạng di động.

Song song với đó là đưa mô hình thử nghiệm này vào vận hành thực tế, giúp cho cắt giảm cảnh báo sai, bảo vệ tài sản người dân và củng cố niềm tin số trên toàn khu vực ASEAN.

Chính phủ Việt Nam sở hữu mức độ tin tưởng rất cao từ người dân so với các nước trong khu vực trong qua khảo sát của GSMA là nhận định có cơ sở, phản ánh đúng thực tế được ghi nhận thông qua nhiều báo cáo, khảo sát uy tín từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.

Chính phủ Việt Nam liên tục duy trì mức độ tin tưởng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới nhờ vào sự nhất quán trong chính sách phát triển, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và năng lực điều hành phục vụ lợi ích cộng đồng.

Các báo cáo thường niên về niềm tin của công chúng toàn cầu đối với chính phủ, doanh nghiệp, truyền thông và các tổ chức NGO do tập đoàn Edelman (Mỹ) công bố, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có “mức độ tin tưởng cao” (Truster) đối với định chế Chính phủ. Chỉ số này luôn duy trì ở ngưỡng vượt trội so với trung bình thế giới và nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với xu hướng suy giảm niềm tin xã hội đối với chính phủ, nhiều nghiên cứu và khảo sát như chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cho thấy, những tín hiệu đáng mừng về mức độ hài lòng và chỉ số niềm tin xã hội đối với các hoạt động và điều hành của Chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Một Chính phủ tốt trước tiên phải là một Chính phủ có được niềm tin từ xã hội. Đó phải là Chính phủ của dân, do dân và vì dân. Chính phủ phải lắng nghe quan điểm và nhu cầu của công dân, hiểu mối quan tâm và kỳ vọng của họ và phản ánh những điều này trong các quyết định và hành động của Chính phủ.

Chỉ số niềm tin Chính phủ của Việt Nam nằm trong top cao của thế giới không chỉ là sự hãnh diện quốc gia mà quan trọng hơn, là cơ sở vững chắc để dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.