Bac A Bank: 9 tháng lãi 829 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 148%

Lợi nhuận quý III đạt 147 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 147 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giảm hơn 50% so với mức lãi của quý II.

Trong quý, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 4%, còn 674 tỷ đồng. Thu nhập lãi tăng 28%, đạt 4.454 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi tăng nhanh hơn ở mức 36%, lên 3.780 tỷ đồng.

Điểm sáng đến từ mảng kinh doanh ngoài lãi, với hoạt động dịch vụ mang về gần 43 tỷ đồng lãi thuần, tăng 9% so với cùng kỳ; kinh doanh ngoại hối chuyển từ lỗ 16 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 37 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 73%, đạt 66 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 182%, lên gần 33 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động quý III đạt 847 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 24%, lên 682 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân viên tăng 40%, lên 467 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng giảm 28%, còn 165 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm 63%, xuống gần 34 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời ghi nhận hơn 15 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế quý III tăng nhẹ chủ yếu nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ròng giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Ở mảng kinh doanh ngoài lãi, hoạt động ngoại hối chuyển từ lỗ 28 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 143 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ giảm 14%, còn 89 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 52%, xuống 75 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động ghi nhận 3.271 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 13%, lên 1.910 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 32%, lên 1.361 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng 113%, lên 607 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể đà tăng lợi nhuận.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Bac A Bank đạt gần 829 tỷ đồng, tăng 2%.

Tín dụng tăng 9% sau 9 tháng, huy động liên ngân hàng và GTCG tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bac A Bank ghi nhận 220.904 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng 138.333 tỷ đồng, tăng 9%.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 45%, lên 38.118 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác với số dư 31.835 tỷ đồng.

Ở danh mục chứng khoán, chứng khoán kinh doanh giảm 12%, còn 19.884 tỷ đồng. Theo thuyết minh, toàn bộ danh mục này là chứng chỉ tiền gửi. Chứng khoán đầu tư tăng 21%, lên 15.276 tỷ đồng, trong đó chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành chiếm 10.192 tỷ đồng.

Một khoản mục khác ghi nhận biến động đáng chú ý là tài sản Có khác, tăng 42% so với đầu năm, đạt 8.891 tỷ đồng. Trong đó, các khoản lãi, phí phải thu 8.110 tỷ đồng, chiếm khoảng 91% tài sản Có khác và gần 3,7% tổng tài sản ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng 129.790 tỷ đồng, chỉ tăng 2%. Trong khi đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 55%, lên 39.395 tỷ đồng và phát hành giấy tờ có giá tăng 31%, đạt 32.534 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt 13.865 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, vốn điều lệ tăng 15%, lên 11.526 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Bac A Bank đã phát hành hơn 149,3 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 1.493 tỷ đồng.

Nợ cần chú ý tăng 148%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 127%

Về chất lượng tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của Bac A Bank ghi nhận 1.645 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ 1,15% cuối năm 2025 lên 1,19% tại cuối quý III.

Nợ xấu tăng ở cả ba nhóm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 62%, lên 222 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 47%, lên 202 tỷ đồng, trong khi nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 3%, lên 1.221 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 148% so với đầu năm, từ gần 370 tỷ đồng lên 917 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo đó ghi nhận 2.562 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cuối năm 2025.

Trong khi nợ xấu tăng 13%, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 34%, lên 2.095 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu theo đó tăng từ khoảng 108% hồi đầu năm lên 127% tại cuối quý III, tương đương tăng 19 điểm phần trăm sau 9 tháng.