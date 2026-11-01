Từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%

Chính phủ quyết định đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%. (Ảnh minh họa)

Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/10/2026, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% trong thời gian nêu trên.

Đồng thời, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, sẽ hết hiệu lực thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo quy định hiện hành tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, thuế suất đối với xăng E10 là 7%, xăng E5 là 8% và xăng khoáng khác là 10%. Việc đưa thuế suất đối với các loại xăng về 0% được xác định là giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao.