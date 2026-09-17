Nghệ sĩ Vũ Quang qua đời

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với VietNamNet, người thân báo tin nghệ sĩ hài Vũ Quang qua đời lúc 7h ngày 16/9 do sức yếu và bệnh tật, hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu ông được quàn tại chùa Giác Viên, phường Bình Thới, TPHCM. Do gia đình neo đơn, đám tang nghệ sĩ hài Vũ Quang được tổ chức đơn giản từ chiều 16/9 đến sáng 17/9. Sau đó, người thân đưa ông đi hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ hài Vũ Quang có cuộc sống khó khăn suốt quãng thời gian cuối đời. Ông không lập gia đình, người thân chỉ còn em gái.

Có giai đoạn, Vũ Quang được người cháu ruột đưa về Bến Tre (nay là Vĩnh Long - PV) chăm sóc. Do công việc, người thân đành đưa ông trở lại TPHCM, tiếp tục nương nhờ Tịnh xá Ngọc Quang, phường Phú Định.

Nghệ sĩ hài Vũ Quang tên thật là Huỳnh Ngọc Quang, sinh năm 1956 trong một gia đình có truyền thống cải lương. Từ nhỏ, ông đã theo học hát bội, cải lương tuồng cổ từ nhiều thầy giỏi.

Nghệ sĩ hài Vũ Quang. Ảnh: Tư liệu

Vũ Quang từng hoạt động tại Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, góp mặt trong các vở: Xử án Phi Giao, Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Xuân về trên đỉnh Mã Phi, Anh hùng bán than... Ngoài ra, ông còn từng làm việc tại các đoàn Tiền Giang, Minh Tơ, Sài gòn 1...

Năm 2007, Vũ Quang tham gia vở Máu nhuộm sân chùa trong chương trình Sân khấu vàng do NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy tổ chức, ghi dấu ấn khi diễn xuất cùng NSƯT Hoài Linh.

Hàng chục năm làm nghề, Vũ Quang dùng hết cát-sê lo cho cha mẹ, không lập gia đình. Ngày trước, ông sống độc thân tại nhà riêng ở Quận 5 cũ.

Sau lần bị đột quỵ, do không tập vật lý trị liệu đều đặn, hai chân Vũ Quang teo lại rồi liệt nên phải vào sống tại Tịnh xá Ngọc Quang với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Ông có thể tự mình nằm, ngồi nhưng sinh hoạt phải phụ thuộc vào các sư cô và nhân viên, bao gồm việc vệ sinh cá nhân. Cuối đời, nam nghệ sĩ còn bị suy thận, cao huyết áp.