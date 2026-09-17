Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự đêm gala.

Các đại biểu dự đêm gala.

Đến dự đêm gala có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đêm gala nghệ thuật “Thái Nguyên mãi mãi niềm tin theo Đảng” tái hiện quá trình hình thành, phát triển của phong trào cách mạng tại Thái Nguyên; khắc họa niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng.

Chương trình gồm hai chương: “Ánh sáng niềm tin” và “Tự hào Thái Nguyên”. Mở đầu là màn nghệ thuật “La Bằng - Vùng đất trước bình minh”, tái hiện không gian lịch sử những năm đầu phong trào cách mạng ở La Bằng, gắn với sự kiện thành lập tổ chức Đảng đầu tiên tại địa phương năm 1936.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

Qua hoạt cảnh “Người cán bộ bí mật”, chương trình khắc họa những năm tháng hoạt động bí mật, gây dựng cơ sở, gieo những "hạt mầm" niềm tin cách mạng trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó là hoạt cảnh “Đốm lửa đầu tiên” và nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Thái Nguyên.

Đông đảo người dân dự đêm gala.

Chương II “Tự hào Thái Nguyên” tạo không khí tươi vui, hào hùng qua các tiết mục: Hợp xướng “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, hát múa “Lá cờ Đảng”, “Hào khí Việt Nam”, “Núi rừng vang tiếng Páo Dung”, hát then “Quê em xứ Trà”...

Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, nghệ thuật truyền thống và những chất liệu lịch sử địa phương góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, đêm gala kể lại những dấu mốc lịch sử của phong trào cách mạng trên quê hương Thái Nguyên; góp phần khẳng định truyền thống đoàn kết, niềm tự hào và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.