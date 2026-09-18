Phương Mỹ Chi kết hợp cùng RHYDER, quảng bá hát xoan Phú Thọ đến với đông đảo khán giả trẻ

Thử lòng quân tử là MV thứ hai trong chuỗi sản phẩm thuộc dự án âm nhạc Dân chơi dân ca. Bài hát tiếp nối câu chuyện và tình yêu văn hóa được Phương Mỹ Chi mở ra sau Thiên đường với người thương, vốn là MV mở màn nhận về hàng loạt lời khen từ công chúng. MV Thiên đường với người thương hiện đã thu về 31 triệu lượt xem trên YouTube.

Sinh ra và lớn lên tại Nam Bộ, Phương Mỹ Chi được biết đến qua nhiều sản phẩm gắn liền với chất liệu âm nhạc và văn hóa miền Nam. Với Thử lòng quân tử, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khám phá, khi tìm đến hát xoan, là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất Bắc bộ.

Hai sản phẩm cùng gặp nhau ở một điểm chung lựa chọn văn hóa như một chiếc cầu nối để đưa một loại hình văn hóa lâu đời được tiếp cận khán giả trẻ. Từ âm nhạc, hình ảnh đến quá trình làm việc cùng nghệ nhân và những người đang trực tiếp trao truyền di sản, Phương Mỹ Chi và ê kíp tiếp tục đặt người trẻ vào vị trí chủ động tìm hiểu, tiếp nhận và sáng tạo cùng những giá trị truyền thống.

Không chỉ khai thác hát xoan ở phương diện âm nhạc, sản phẩm này còn xây dựng một thế giới hình ảnh đậm màu sắc Bắc Bộ, đặc biệt là không gian văn hóa vùng Đất Tổ Phú Thọ. Từ kiến trúc đình làng, các hình thức diễn xướng, điệu múa, hội họa, đến phục trang và tạo hình, những chất liệu văn hóa được ê kíp đưa vào MV và đặt trong một tổng thể thị giác mang tính đương đại.

Bên cạnh đó, màn góp giọng của RHYDER càng làm cho bài hát tăng thêm điểm nhấn, tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa hai giọng ca gen Z tài năng này. Phương Mỹ Chi và RHYDER là đôi bạn thân thiết hơn 10 năm trong làng nhạc Việt. Cả hai cùng trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Do đó, màn kết hợp trong Thử lòng quân tử như một kỷ niệm đặc biệt của hai nghệ sĩ này.

Hát xoan Phú Thọ là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống văn hóa cộng đồng tại vùng Đất Tổ. Năm 2011, hát xoan được UNESCO ghi danh vào danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp". Đến năm 2017, di sản được chuyển sang danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".