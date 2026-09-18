Khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội: Khi Jazz 'gõ cửa' đời sống văn hóa Hà Nội

Lãnh đạo Trung ương và các đại biểu tặng hoa các nghệ sĩ tham gia biểu diễn

Tới dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong... cùng đại diện các sở, ngành Hà Nội và các vị khách quốc tế.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố Hà Nội đang tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của Thủ đô, gắn với các chương trình, sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo, năng động.

Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc thưởng thức, giao lưu, cảm nhận nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những trải nghiệm đặc biệt về Thủ đô Hà Nội.

Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ nhạc Jazz và các đơn vị nghệ thuật của thành phố thực hiện, diễn ra định kỳ từ tháng 11.2025, đã trở thành điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại Nhà Bát giác - Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc Jazz.

Tiếp nối những thành công đó, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19.9, tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội.

NSƯT Quyền Văn Minh và ban nhạc Jazz Sông Hồng biểu diễn trong chương trình khai mạc

Với chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới, sự kiện quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn, triển lãm và tọa đàm đặc sắc, nhằm khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Liên hoan có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế trong nhiều hoạt động đa dạng tạo nên tính kết nối xuyên suốt của Hanoi Jazztival 2026, đồng thời hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Hanoi Jazztival không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, mà còn chú trọng xây dựng một hệ sinh thái hoạt động về Jazz, từ trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ đến các chương trình tiếp cận cộng đồng và mở rộng không gian thưởng thức Jazz.

Qua đó, Liên hoan tạo điều kiện để những kết nối, sáng kiến và hợp tác nghệ thuật tiếp tục được hình thành, phát triển sau sự kiện.

Một trong những định hướng quan trọng của Hanoi Jazztival là đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là cộng đồng người dân Thủ đô.

Các sự kiện, hoạt động tại Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức theo hình thức mở, miễn phí, tạo cơ hội để đông đảo người dân, du khách và những khán giả chưa từng tiếp cận Jazz có thể trực tiếp thưởng thức, khám phá và trải nghiệm loại hình âm nhạc này.

Sự kết hợp giữa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao với hoạt động cộng đồng góp phần mở rộng công chúng, đưa Jazz đến gần hơn với đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng không chỉ góp phần hình thành cộng đồng yêu Jazz tại Hà Nội, mà còn tạo nên một không khí văn hóa cởi mở, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Đây cũng là nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn của Hanoi Jazztival: từng bước xây dựng một điểm hẹn giao lưu quốc tế về Jazz tại Hà Nội, nơi nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi và kết nối với cộng đồng Jazz thế giới; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, con người và sức sáng tạo của Việt Nam tới nghệ sĩ và công chúng quốc tế.

Qua đó, Hanoi Jazztival không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, mở rộng công chúng nghệ thuật, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại chương trình khai mac Liên hoan

Từ một sự kiện âm nhạc trải rộng từ sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp đến các không gian văn hóa, di sản và không gian công cộng, Hanoi Jazztival hướng tới trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, một điểm đến năng động và ngày càng tích cực của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế.