Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm kỳ quan vịnh Lan Hạ bằng du thuyền

Vịnh Lan Hạ là một phần nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, được UNESCO công nhận vào tháng 9/2023. 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có cơ hội thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này khi đi du thuyền qua các địa danh nổi tiếng của vịnh như hang Sáng Tối, đảo Khỉ...

Hoạt động trải nghiệm tại Vịnh Lan Hạ và làng chài cổ Việt Hải nằm trong chuỗi sự kiện nhằm gắn kết nhan sắc với sứ mệnh quảng bá du lịch và bảo tồn môi trường tự nhiên.

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Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của nữ thanh niên Việt Nam mà còn là đại sứ du lịch, góp phần lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp kỳ vĩ của danh thắng quê hương đến bạn bè quốc tế.

Khung cảnh hùng vĩ của vịnh Lan Hạ với làn nước trong xanh khiến nhiều cô gái choáng ngợp. Nhiều thí sinh hào hứng tham gia hoạt động chèo kayak tại bãi tắm Ba Trái Đào.

Chuyến đi tham quan vịnh Lan Hạ mang lại cho 53 thí sinh những khoảnh khắc thư giãn giữa lịch trình dày đặc, tăng tốc cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các cô gái tới thăm làng chài Việt Hải - ngôi làng lọt thỏm giữa thung lũng xanh bao la của Vườn quốc gia Cát Bà. Những năm gần đây, làng chài Việt Hải đã trở thành mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Các cô gái đạp xe trên những con đường làng quanh co dưới bóng cây xanh mát, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng trập trùng. Chuyến đi không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm thực tế mà còn giúp thí sinh cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

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Kết thúc chuyến đi, 53 thí sinh đã dành một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho hai thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngay trên du thuyền. Những hoạt động tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gắn kết những cô gái đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, để lại những kỷ niệm khó quên.