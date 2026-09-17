Rộn rã đêm hội trăng rằm nơi biên cương Phong Thổ (Lai Châu)

Chương trình mở đầu bằng không khí rộn ràng qua các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng biểu diễn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Điểm nhấn của đêm hội là phần thi chấm điểm mâm cỗ Trung thu đầy sáng tạo, công phu từ các khối lớp của nhà trường. Những mâm ngũ quả được cắt tỉa khéo léo, xếp hình các linh vật ngộ nghĩnh, kết hợp với sắc đỏ rực rỡ của đèn ông sao đã tô điểm cho không gian dải biên thùy thêm phần ấm áp.

Các em học sinh hào hứng tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Công Thành, Phó chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu khẳng định, Tết Trung thu là dịp đặc biệt được thiếu nhi mong đợi nhất để quây quần phá cỗ, rước đèn, ngắm trăng. Mặc dù điều kiện sinh hoạt nơi bán trú còn nhiều thiếu thốn, vất vả và xa nhà, song các em học sinh đã nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, thi đua rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích cao hơn năm học trước.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh hiệu quả nhân văn của các chương trình đồng hành cùng học sinh vùng biên. Trong năm học 2025-2026, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” do đơn vị đỡ đầu 55 em đã gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó 4 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 em đạt học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đỡ đầu 230 em cũng ghi nhận nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, có 5 em đã xuất sắc thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đại tá Lê Công Thành cho biết thêm, từ nay đến hết rằm tháng Tám, đơn vị chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp với địa phương và nhà trường tại 11 xã biên giới trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cấp cơ sở. Mục tiêu là mang Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp đến với trẻ em nơi biên giới.

Ngay sau phần lễ, chương trình bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích khi màn múa lân rộn rã bắt đầu, dẫn đoàn học sinh cùng các đại biểu rước đèn ông sao quanh sân trường. Đêm hội vỡ òa niềm vui khi các đại biểu, lãnh đạo cùng các chiến sĩ biên phòng chung tay phá cỗ, chia tận tay từng phần bánh kẹo, quà tặng các em nhỏ.

Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao quà tặng các em học sinh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành tặng quà các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em trường”.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 khép lại trong nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt lấp lánh niềm tin của con em các dân tộc xã Phong Thổ. Hoạt động không chỉ thắp sáng ước mơ học đường cho trẻ em nghèo biên giới, mà còn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, góp phần giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.