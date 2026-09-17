Đại giới đàn Thanh Kiểm: Trang nghiêm khóa lễ Thuyết U minh giới tại Giới đài viện Huệ Nghiêm

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư vị tân Tỳ-kheo, Sa-di nhất tâm hộ đàn cùng với sự chí thành của hàng Phật tử hướng về ngôi Tam bảo, Hòa thượng Gia trì sư cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã tuần tự tiến hành nghi thức tham lễ Tam bảo, phụng thỉnh chư Phật, Bồ-tát quang giáng đạo tràng chứng minh, khải thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, triệu thỉnh chư hương linh trong khắp pháp giới mười phương đến nơi đàn tràng để thọ nhận Cam lộ pháp thực, chí thành sám hối những lỗi lầm đã tạo tác trong nhiều đời kiếp, buông bỏ mọi oan kết trói buộc tâm tư.

Tiếp đó, Hòa thượng Gia trì sư hướng dẫn đại chúng đại vị chư hương linh thân quyến, ông bà cha mẹ nhiều đời kiếp, chúng sanh trong ba cõi sáu đường phát nguyện thọ nhận tam tụ tịnh giới, quay về nương nhờ Phật lực, sức thiêng gia trì của Đại tăng để vượt thoát khổ đau, siêu sinh về cảnh giới an lành.

Cung thỉnh Hòa thượng Gia trì sư cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư quang lâm cử hành pháp sự

Là nghi lễ đặc trưng thường được tổ chức trong khuôn khổ giới đàn của Phật giáo Bắc truyền, Thuyết U minh giới mang ý nghĩa "âm dương lưỡng lợi, phổ độ hữu tình", tức là bằng phương tiện để chuyển tải giáo pháp cứu độ rộng khắp muôn loài ở mọi cảnh giới, không phân biệt kẻ còn người mất.

Nói cách khác, trong nghi thức truyền trao giới pháp, khi người sống đại vị cho hương linh thân quyến, chúng sanh đã quá vãng để phát nguyện tiếp nhận tịnh giới thì cùng lúc, hai nẻo âm dương đều thấm nhuần an lạc từ thánh giáo của chư Phật.

Nghi thức này thể hiện sự phổ độ cao tột trong đạo Phật, không chỉ đem tình thương gieo đến người ở dương thế mà còn trải đến người đã khuất, rộng hơn nữa là tất thảy những chúng sanh còn mang nặng nghiệp chướng trần lao.

Khóa lễ diễn ra trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ với sự chí thành, kính tín của hội chúng đông đảo

Trên nền tảng tinh thần Đại thừa, tất cả chúng sanh trong cõi phù thế, dù là loài nhìn thấy được hay không nhìn thấy được, dẫu cho chỉ phát một tâm niệm nhỏ nhoi muốn quay về nẻo giác, bước lên đường giải thoát, an vui đều có khả năng lãnh thọ giới pháp của chư Phật.

Tinh thần ấy được bao hàm trong Phạm võng Bồ-tát giới kinh: "Bất cứ là loài nào/ hễ vốn có tâm tánh/ thì đều nên lãnh thọ/ giới pháp của chư Phật/ chúng sinh mà lãnh thọ/ giới pháp của chư Phật/ thì kẻ ấy tức thì/ nhập vào cương vị Phật/ cương vị đã đồng thể/ với chư Phật đại giác/ thì người ấy đích thực/ là con của chư Phật."

Qua đây có thể thấy, trong khuôn khổ Giới đàn, việc truyền tam tụ tinh giới cho chư hương linh quá vãng còn thể hiện tinh thần giáo hóa không ngăn ngại của đạo Phật, khi diễn bày phương tiện để bất cứ chúng sinh nào cũng đều có cơ hội cải ác làm lành, quay về bờ giác.

Theo chương trình của Đại giới đàn Thanh Kiểm, vào lúc 6 giờ sáng mai, tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa), chư tôn đức giới sư sẽ đăng đàn truyền Bồ-tát giới đến chư giới tử xuất gia và Phật tử tại gia.