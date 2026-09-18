Tối 17/9, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Cùng dự có các thành viên Hội đồng nghệ thuật; đại diện một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và đông đảo Nhân dân.

Đại biểu dự buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kịch bản, công tác tổ chức và các điều kiện kỹ thuật trước khi chương trình chính thức diễn ra vào tối 19/9 chào mừng sự kiện công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” thời lượng 80 phút, gồm tiết mục khai từ và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Xin chào thành phố Bắc Ninh”. Đêm tổng duyệt tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của Bắc Ninh trong dòng chảy dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước hôm nay. Trên nền tảng những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, tỉnh ta bước vào giai đoạn phát triển mới với việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Chương trình đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản Kinh Bắc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Tiết mục nghệ thuật giới thiệu di sản quan họ của Bắc Ninh.

Nhiều tiết mục giàu cảm xúc và đậm bản sắc được thể hiện như: “Bắc Ninh Kinh Bắc - Kinh Bắc”, “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “3 tầm 7 nhớ 9 còn thương”, “Huyền sử ca Kinh Bắc”, “Lên đàng”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương”, “Áo mùa đông - Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, “Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ”, “Xin chào thành phố Bắc Ninh", “Giai điệu Việt Nam mình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Tôi yêu Việt Nam”; “Rực rỡ Việt Nam tôi”…

Chương trình được thực hiện bởi ê kíp gồm: Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, biên kịch: Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo; Giám đốc Âm nhạc: Lê Anh Thuỷ; biên đạo múa: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Phong, Hải Trường. Đồng thời có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ nổi tiếng như: Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm... cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh, Vũ đoàn Phong Nguyễn, Đoàn nghệ thuật HT, ASP’ Orchestra, Câu lạc bộ Thiếu nhi Ngôi sao xanh...

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Toàn bộ chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam và trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng các nền tảng số.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung thực hiện cơ bản đầy đủ theo kịch bản. Được biết, những ngày qua, ê kíp đã tích cực chuẩn bị, tập luyện không quản ngày đêm, thời tiết mưa kéo dài để bảo đảm tiến độ đề ra.

Sau khi theo dõi chương trình, đại diện các sở, ban, ngành, Hội đồng nghệ thuật phát biểu ý kiến góp ý một số nội dung để hoàn thiện chương trình đạt chất lượng cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Sơn đánh giá chương trình được dàn dựng công phu, sân khấu hiện đại, quy mô hoành tráng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của ê-kíp thực hiện. Tuy nhiên, phần thể hiện tổng thể chưa thực sự ấn tượng, chưa tạo được những điểm nhấn và cảm xúc sâu lắng đối với người xem.

Đồng chí đề nghị đơn vị tổ chức và ê-kíp sáng tạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình, nhất là phần hình ảnh minh họa, lời bình, âm nhạc, ánh sáng và các đoạn chuyển cảnh.

Đông đảo người dân đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật.

Đồng chí lưu ý, hình ảnh minh họa cho các tiết mục cần hạn chế lạm dụng AI, ưu tiên sử dụng hình ảnh thực tế, chân thực, gần gũi với Bắc Ninh; thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa Kinh Bắc, bảo đảm sự cân đối, hài hòa trong việc giới thiệu các vùng đất, địa phương trong tỉnh.

Lời bình cần được chỉnh sửa theo hướng chính xác, giàu cảm xúc, có sức dẫn dắt, góp phần làm rõ chủ đề, tư tưởng nghệ thuật và thông điệp của chương trình. Các yếu tố ánh sáng, âm nhạc, màn hình LED và chuyển cảnh cần được phối hợp đồng bộ, tạo sự liền mạch, nhịp nhàng, nâng cao chất lượng trình diễn.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đầu tư chiều sâu cho nội dung và hình thức thể hiện, làm nổi bật giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử, sức sống và khát vọng phát triển của Bắc Ninh; hướng tới một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc, có tính thẩm mỹ cao, tạo dấu ấn và thực sự chạm đến trái tim người xem.