Hoa hậu Thế giới 2018 du lịch bụi Hà Nội, Sa Pa

Hoa hậu Thế giới 2018 ăn bún chả, đi xe ôm Hà Nội, ngắm lúa ở Sa Pa Hoa hậu Thế giới 2018 trải nghiệm Hà Nội bằng những chuyến đi bộ, xe ôm, bún chả rồi lên Sa Pa, nơi cô tìm thấy nhịp sống chậm giữa núi rừng Tây Bắc.

Miss World 2018 (Hoa hậu Thế giới) Vanessa Ponce de León vừa chia sẻ đoạn video về chuyến du lịch Việt Nam, nơi cô trải qua "những ngày bình thường khác biệt" tại Hà Nội và Sa Pa.

Sau 27 giờ di chuyển từ Mexico, Vanessa đến Hà Nội vào một buổi trưa cuối tháng 8 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Miss World 2026 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Để chống lại tình trạng lệch múi giờ, cô chọn đi bộ hơn 30 phút giữa Hà Nội, khi độ ẩm lên tới 77% và nhiệt độ chạm mốc 36 độ C.

Hà Nội được xếp vào nhóm những thành phố an toàn cho phụ nữ đi du lịch một mình. Dù biết rõ điều này, Vanessa cho biết vẫn phản ứng theo bản năng khi đứng giữa một thành phố xa lạ.

"So với một đô thị châu Âu, Hà Nội có thể tạo cảm giác hỗn loạn và ồn ào, đặc biệt khi phải sang đường", cô nói.

Vanessa ghi lại những khung cảnh bình dị của Hà Nội.

Khi dạo phố Hai Bà Trưng, trong lúc cố gắng "không để lộ vẻ lạc đường", Miss World 2018 dần nhận ra những nét đặc trưng trong kiến trúc Hà Nội. Những mặt tiền hẹp, nhà cao và sâu, cùng các lối đi dài, tối, trông giống những con ngõ nhỏ nhưng thực chất dẫn vào các căn nhà phía bên trong khiến cô tò mò.

Ban đầu, cô không hiểu những lối đi này dẫn đến đâu, nhưng rồi thích thú nhận ra phía sau những mặt tiền hẹp là những căn nhà thực sự có người sinh sống.

Trong những ngày tiếp theo, Vanessa hiểu rằng Hà Nội có cách tồn tại khác với những thành phố chỉ gìn giữ lịch sử. "Có những thành phố gìn giữ lịch sử, còn Hà Nội thì sống cùng lịch sử", cô viết. Giờ đây, phố xá Hà Nội đã phát triển bao quanh những công trình từng là một phần của thành phố.

Những trải nghiệm đời thường cũng nhanh chóng thu hút nữ du khách. Vanessa thích những chiếc ghế nhựa cao khoảng 15 cm, đặt dưới quạt và sát dòng xe cộ, vốn là hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội.

Vanessa nhanh chóng "hòa nhập" vào đời sống địa phương tại Hà Nội.

7h sáng, cô thích quan sát một góc phố, nơi những người phụ nữ ngồi trò chuyện. Với Vanessa, văn hóa cà phê Việt Nam gồm cà phê đậm, những chén trà uống mãi không hết, thuốc lá và những chiếc ghế đều hướng ra đường. Ngồi ngắm người qua lại ở đây là một "công việc" nghiêm túc.

"Ngắm dòng người qua lại, thưởng thức bún chả, khám phá thời trang Việt, mải mê trước những điều đẹp đẽ và, không thể tránh khỏi, lại thêm một chuyến xe ôm", Vanessa viết.

Trong suốt hành trình, cô cho biết nhiều lần phá vỡ lịch trình có sẵn vì bị thu hút bởi những điều bất ngờ trên đường. "Tôi như bị cuốn vào những điều đẹp đẽ ở Hà Nội", cô viết trên tài khoản Instagram có gần 300.000 người theo dõi.

Những người phụ nữ bán hàng rong thu hút Vanessa.

Rời Hà Nội, Vanessa đến Sa Pa (Lào Cai), nghỉ tại một homestay ở bản Tả Van, trong thung lũng Mường Hoa, cách trung tâm thị trấn khoảng 12 km. Nhịp sống chậm và vẻ yên bình của núi rừng Tây Bắc khiến cô nhớ những buổi sáng mở cửa sổ đón không khí trong lành, đi chợ phiên hay khoác lên người trang phục thổ cẩm.

Những ngày ở Việt Nam cũng khiến Vanessa nhìn khác về những tình huống ngoài dự tính. Cô đón nhận "mọi hỗn loạn tuyệt đối" của hành trình, từ rẽ nhầm đường, lỡ chuyến tàu đến những cuộc trò chuyện tình cờ với người xa lạ.

Vanessa "phượt" Sa Pa như ngắm mùa lúa xanh.

Với cô, một chuyến đi không nhất thiết phải diễn ra hoàn hảo. Đôi khi, để giày lấm bẩn, tóc rối tung, mascara nhòe đi hay có thêm vài vết sẹo đủ để gợi nhớ về những cuộc phiêu lưu mới là điều đáng giá.

Vanessa cũng trân trọng những nếp nhăn xuất hiện vì cười quá nhiều. Cô cho rằng những điều ấy cho thấy mình đang thực sự sống và làm điều duy nhất cô tìm đến nơi này để làm.

Vanessa Ponce, tên đầy đủ Silvia Vanessa Ponce de León Sánchez, 34 tuổi, sinh ra tại Mexico. Cô là người mẫu, từng đăng quang Miss Mexico 2018 và Miss World 2018, trở thành người Mexico đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

Tại Miss World 2026, cô hội ngộ 6 Miss World khác qua các thời kỳ. Những năm qua, Vanessa nổi tiếng ở quê nhà trong nhiều vai trò như người mẫu, diễn giả, nhà hoạt động xã hội, sáng tạo nội dung.

Châu Sa