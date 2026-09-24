Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9
ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản khu vực hạ lưu sông Lam… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung, Anh Sơn Đông trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.
* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
* Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu.
* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát dọc sông Lam, trong đó, tập trung vào việc chấp hành quy định về sản lượng, công suất và quản lý nguồn khoáng sản.
* Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027.
* Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính.
* UBND tỉnh ban hành Văn bản số 12222/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường; các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xử lý các dự án đầu tư công tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-24-9-10352100.html