Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung, Anh Sơn Đông trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thuần Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhi và thân nhân. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: T.L

* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát dọc sông Lam, trong đó, tập trung vào việc chấp hành quy định về sản lượng, công suất và quản lý nguồn khoáng sản.

* Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác khảo sát thực địa. Ảnh: Hải Thượng

* UBND tỉnh ban hành Văn bản số 12222/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường; các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xử lý các dự án đầu tư công tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

Quảng trường Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu đang trong tình trạng dở dang. Ảnh: Tiến Đông