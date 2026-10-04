Phường Pleiku phấn đấu xây dựng “Phường hạt nhân về chuyển đổi số”

Qua 9 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. 100% văn bản đi, đến không mật được cập nhật, xử lý trên hệ thống; Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 9.300 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,12%. Các mô hình “Gia đình văn hóa số”, “Gia sư số”, “Chợ 4.0”, “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Pleiku tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm. Ảnh: Bá Bính

Đáng chú ý, hệ thống theo dõi, đánh giá chuyển đổi số của phường đã hoàn thành 92/92 tiêu chí. Công tác thực hiện Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh, với gần 99% công dân từ đủ 14 tuổi đã có căn cước và hơn 90% công dân đủ điều kiện được kích hoạt VNeID mức 2.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy phường Pleiku yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, xác định rõ người phụ trách, thời hạn, sản phẩm và kết quả đầu ra; khẩn trương đưa Hệ thống KPI vào vận hành, gắn với trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Phường Pleiku đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng đến môi trường làm việc số. Ảnh: Bá Bính

Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khôi phục, nâng cấp và đưa Trung tâm IOC cùng ứng dụng “Pleiku trực tuyến” vào vận hành thực chất, gắn với quản lý, điều hành, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân; đồng thời hoàn thiện phương án nâng cấp hệ thống camera an ninh, bảo đảm kết nối, tích hợp và khai thác hiệu quả với IOC. Phường tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Phường hạt nhân về chuyển đổi số”, xử lý các nhiệm vụ còn thiếu, hồ sơ hành chính quá hạn và dữ liệu đất đai chưa được đối khớp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, các nhiệm vụ chuyển đổi số phải được triển khai thực chất, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và kết quả, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân trên môi trường số.