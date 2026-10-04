Nỗ lực cứu hơn 21.000ha lúa bị ngập do mưa lớn ở Cà Mau

Chiều 4-10, ông Đào Minh Kha (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, 3 ngày qua, gia đình ông tập trung bơm tát nước để cứu gần 2ha lúa tôm bị ngập úng.

Diện tích lúa này chỉ mới xuống giống hơn 15 ngày.

Nhờ nỗ lực của gia đình, hiện nước trong vuông đã cạn, cây lúa nhô lên mặt nước và bắt đầu hồi phục, phát triển trở lại.

Ông Đào Minh Kha (ngụ xã Khánh Bình) vận hành máy bơm nước chống ngập cho gần 2ha lúa tôm bị ngập úng

Nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Khánh Bình cũng đang tích cực bơm tát, tiêu úng nhằm cứu các diện tích lúa tôm bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, một số diện tích bị ngập sâu quá lâu, lúa hư hại nhiều khiến người dân đành phải bỏ vụ.

Đối với diện tích lúa hè thu, ngay khi nước rút, bà con đã huy động máy gặt đập liên hợp để khẩn trương thu hoạch.

Tại những khu vực lúa bị đổ ngã mà máy móc không thể vận hành, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội hỗ trợ người dân thu hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, hỗ trợ người dân xã Tân Lộc thu hoạch lúa bị ngập

Nhằm ứng phó với tình trạng ngập úng, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Cà Mau) đang phối hợp các xã mở các cống tiêu thoát nước khi triều thấp, trong đó tập trung hệ thống cống dọc quốc lộ 1 và tuyến đê biển Tây.

Trung tâm cũng vận hành các trạm bơm điện tại vùng ngọt hóa, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ bao và huy động máy bơm tại các khu vực ngập sâu.

Nhờ những biện pháp trên, tình trạng ngập úng kéo dài bước đầu được khống chế, mực nước ở một số khu vực hạ xuống, tạo điều kiện cho người dân tiếp tục thu hoạch lúa.

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi vận hành trạm bơm nước chống ngập trong vùng ngọt hóa xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau﻿

Trước những thiệt hại do mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở NN-MT hướng dẫn các địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời tham mưu phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất trước ngày 17-10.