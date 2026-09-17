Nani, Kagawa giờ ra sao?

Shinji Kagawa - Cerezo Osaka: Tiền vệ người Nhật Bản từng cập bến Old Trafford từ Dortmund với mức phí khoảng 12 triệu bảng vào năm 2012. Sau nhiều năm phiêu bạt qua Đức, Hy Lạp và Bỉ, Kagawa hiện trở lại quê nhà Nhật Bản khoác áo Cerezo Osaka. Ở tuổi 37, tiền vệ này đã có 94 lần ra sân cho CLB quê nhà, ghi 6 bàn.

Nani - Aktobe: Nani từng giành 4 chức vô địch Premier League cùng MU và lên ngôi Champions League, nhưng giờ đây anh đã tới Kazakhstan. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha từng tuyên bố giải nghệ năm 2024, trước khi bất ngờ trở lại và gia nhập Aktobe vào tháng 1, hiện có 14 lần ra sân và ghi 2 bàn.

Philippe Coutinho - Santos: Coutinho cũng đang tiếp tục hành trình của mình sau quãng thời gian đáng nhớ tại Premier League trong màu áo Liverpool. Ở tuổi 34, tiền vệ người Brazil vừa gia nhập Santos để thi đấu cùng Neymar, sau những năm tháng khoác áo Aston Villa và trải qua các chuyến phiêu lưu tại Qatar, Brazil.

Mario Balotelli - Al-Ittifaq: Balotelli từng là một trong những tiền đạo gây chú ý nhất Premier League với cá tính mạnh mẽ cùng khả năng săn bàn đáng nể. Ở tuổi 36, cựu tuyển thủ Italy hiện thi đấu cho Al-Ittifaq tại UAE và ghi 6 bàn ở mùa giải trước.

Christian Benteke - Al-Wahda: Benteke từng khiến người hâm mộ Premier League phải chú ý khi ghi 19 bàn cho Aston Villa trong mùa giải 2012/13. Sau quãng thời gian khoác áo Liverpool, Crystal Palace và DC United tại MLS, tiền đạo người Bỉ hiện thi đấu cho Al-Wahda ở UAE.

Roque Santa Cruz - Nacional: Santa Cruz có lẽ là trường hợp gây bất ngờ nhất khi cựu tiền đạo Manchester City và Blackburn Rovers vẫn đang thi đấu ở tuổi 45. Chân sút người Paraguay tiếp tục khoác áo Nacional tại giải VĐQG quê nhà và đã ghi 4 bàn sau 19 lần ra sân mùa này.

Teemu Pukki - HJK: Pukki là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Norwich khi từng ghi 88 bàn sau 210 trận cho đội bóng Anh. Sau hai năm thi đấu tại MLS dưới màu áo Minnesota United, tiền đạo người Phần Lan trở lại HJK vào năm 2025, CLB mà anh từng khoác áo trước đây.

Gary Medel - Universidad Catolica: Medel từng có một mùa giải tại Cardiff và để lại dấu ấn bởi lối chơi quyết liệt, giàu sức chiến đấu. Sau đó, trung vệ người Chile trải qua nhiều CLB nổi tiếng như Inter Milan, Besiktas, Bologna và Vasco da Gama trước khi trở lại quê nhà khoác áo Universidad Catolica.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.