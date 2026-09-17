Djokovic trở lại China Open sau 11 năm vắng mặt

Novak Djokovic thi đấu tại US Open 2026 vừa qua. (Ảnh: US Open)

Ngày 17/9, Djokovic cho biết sẽ góp mặt tại China Open 2026, giải ATP 500 diễn ra trên mặt sân cứng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 30/9 đến 6/10. Đây sẽ là giải đấu tiếp theo của tay vợt người Serbia sau US Open vừa qua.

Sự trở lại của Djokovic nhận được nhiều sự chú ý bởi China Open từng là một trong những giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp của anh. Tay vợt người Serbia đã có 6 lần tham dự và đều giành chức vô địch, duy trì thành tích toàn thắng 29 trận tại Bắc Kinh.

Djokovic lần đầu đăng quang China Open vào năm 2009, trước khi tiếp tục thống trị giải đấu trong những lần góp mặt sau đó. Lần gần nhất anh thi đấu tại đây là năm 2015, khi đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết để giành chức vô địch thứ 6.

Chia sẻ trước ngày trở lại Bắc Kinh, Djokovic cho biết anh rất vui khi một lần nữa được thi đấu tại Trung tâm Quần vợt quốc gia, nơi gắn với nhiều kỷ niệm và thành công trong sự nghiệp. Tay vợt 39 tuổi cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ Trung Quốc vì sự ủng hộ dành cho anh trong nhiều năm qua.

China Open sẽ là cơ hội để Djokovic tìm lại phong độ sau quãng thời gian không thuận lợi. Anh hiện đứng thứ 12 thế giới và vừa trải qua thất bại đáng chú ý tại vòng 1 US Open 2026.

Trong trận đấu kéo dài 4 giờ 36 phút tại sân Arthur Ashe, Djokovic để tay vợt Argentina Mariano Navone vượt qua sau năm set với các tỷ số 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 và 6-1. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Djokovic bị loại ngay vòng mở màn một giải Grand Slam, kể từ Australian Open 2006.

Djokovic từng vượt lên dẫn 2-1 về số set và có lợi thế trong set 4, nhưng không thể duy trì thế trận khi gặp vấn đề về thể trạng. Theo Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (ATP) và ban tổ chức US Open, tay vợt người Serbia bị buồn nôn và chuột rút, đồng thời gặp vấn đề ở lưng và vai trong quá trình thi đấu.

Thất bại cũng khiến Djokovic chưa thể tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Hiện anh vẫn giữ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam và đã có 101 danh hiệu đơn trong sự nghiệp.

Việc lựa chọn China Open làm giải đấu trở lại vì thế mang nhiều ý nghĩa với Djokovic. Bên cạnh mục tiêu cải thiện phong độ sau US Open, tay vợt 39 tuổi sẽ trở lại một trong số ít giải đấu mà anh chưa từng nhận thất bại.

China Open 2026 diễn ra từ ngày 30/9 đến 6/10. Ở nội dung đơn nam, Jannik Sinner là đương kim vô địch.