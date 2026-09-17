Khai mạc giải Marathon vượt núi Việt Nam 2026

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Sa Pa; đại diện Ban tổ chức, vận động viên, người dân và du khách.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, Giải Marathon Vượt núi Việt Nam (VMM) năm 2026 thu hút gần 5.500 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài ở 6 cự ly gồm 10 km, 21 km, 50 km, 70 km, 100 km và 100 dặm (tương đương 161 km). Cung đường chạy đi qua phường Sa Pa và các xã Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn, Mường Bo.

Đáng chú ý, hai cự ly 50 km và 100 km thuộc hệ thống World Trail Majors, quy tụ nhiều vận động viên từng đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong khi đó, cự ly 100 dặm tiếp tục bước sang mùa giải thứ ba.

Ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND phường Sa Pa phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Tại buổi lễ, ông David Lloyd, Giám đốc điều hành Thể thao, đại diện Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) - đơn vị tổ chức chính của giải, cùng ông Trần Kiên - Phó Giám đốc Giải chạy, phổ biến những thông tin kỹ thuật quan trọng đối với các vận động viên tham gia cự ly 100 dặm.

Ban Tổ chức đồng thời giới thiệu những vận động viên có thành tích nổi bật tham dự giải năm nay.

Đại biểu và vận động viên dự lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, cự ly 100 dặm xuất phát lúc 8 giờ ngày 18/9. Các cự ly 10km, 21 km, 50 km, 70 km và 100 km xuất phát ngày 19/9.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra sáng 20/9 tại Sân Quần Sa Pa.