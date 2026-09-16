Carabao Cup 2026 - 2027: Cơ hội để Quỷ đỏ lấy lại hình ảnh

Tiếp đón Brighton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sẽ là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng để toàn đội vực dậy. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện từ đầu giải, thật khó cho MU có thể để dàng tìm kiếm chiến thắng.

Thất bại ngay trên sân nhà trước Man City trong trận derby Manchester, trận đấu mà MU được chơi hơn ngay từ phút 23 khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu. Dù chơi hơn người trong hơn một giờ, đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man City. Thậm chí, họ còn thủng lưới ở phút 60 bới Erling Haaland.

Carabao Cup trở thành cơ hội để MU tìm lại cảm giác chiến thắng. Ảnh: Eurosports

Vấn đề mà đội bóng của HLV Carrick chính là lối chơi. Dù có lợi thế hơn người, nhưng MU không thể khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma bên phía Man City không phải có những tình huống cứu thua đáng kể nào.

MU khởi đầu mùa giải mới với chỉ 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 2 thất bại sau 4 vòng Ngoại hạng Anh,. Hàng thủ cũng chưa có được trận đấu nào giữ sạch lưới.

Carabao Cup trở thành cơ hội để MU tìm lại cảm giác chiến thắng. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng, đặc biệt khi Carrick nhiều khả năng muốn duy trì sự cạnh tranh trong đội hình bằng cách trao cơ hội cho một số cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu. Tuy nhiên, vấn đề của Quỷ đỏ nằm ở sự ổn định. Hàng công có khả năng tạo ra khác biệt với những cái tên như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko, nhưng hàng thủ vẫn có thể bộc lộ khoảng trống khi đối phương chuyển trạng thái nhanh.

Carabao Cup là giải đấu mà MU từng 6 lần vô địch, lần gần nhất là mùa giải 2022 - 2023. Nhưng ở mùa giải năm ngoái, Quỷ đỏ thất bại 0 - 1 trước Grimsby Town ngay ở vòng 2.

Kể từ năm 2022, Brighton thắng tới 4 trong 5 lần hành quân đến "Nhà hát của những giấc mơ", trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp, trước khi MU đòi lại món nợ bằng thắng lợi 4 - 2 tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái.

Quỷ đỏ có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng khi tiếp Chim mòng biển tại Carabao Cup lần này. Nhưng mục tiêu trên là khá khó khăn bới Brighton đang có phong độ khá cao. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đang đứng thứ 4 tại Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 4 vòng, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa.

Các chân sút của Brighton đã ghi tới 13 bàn trong 4 trận. Đây cũng là thành tích tốt nhất của họ ở giai đoạn này trong 14 mùa giải thi đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Cuối tuần qua, Brighton đã vùi dập Coventry City tới 5 - 0 trên sân khách. Đó cũng là chiến thắng đậm thứ hai của Chim mòng biển tại Premier League. Đáng chú ý, thủ môn Bart Verbruggen đã có trận giữ sạch lưới thứ 4 trong 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, MU đang có thành tích không tốt trước đội bóng vùng duyên hải miền Nam nước Anh ở các giải đấu cúp trong thời gian gần đây. Quỷ đỏ để thua 1 - 2 ngay tại Old Trafford ở vòng 3 FA Cup hồi tháng 1.

Nhưng ở Ngoại hạng Anh, MU đã đánh bại Brighton 3 - 0 vào tháng 5 vừa qua.

Thành tích ở Carabao Cup của Brighton lại khá khiêm tốn. Họ mới 1 lần lọt vào tứ kết ở mùa 1978 - 1979. Trong 6 mùa gần nhất, Brighton bị loại ở vòng 4 tới 5 lần và 1 lần dừng bước tại vòng 3.

Trận đấu giữa Man United và Brighton diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 17/9. Một chiến thắng trước Brighton không chỉ giúp Quỷ đỏ ghi tên vào vòng tiếp theo, mà quan trọng hơn sẽ đập tan cơn khủng hoảng nhẹ đầu mùa và mang lại sự tự tin cho chặng đường dài phía trước.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Man United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Mainoo, Santos, Mbeumo, Fernandes, Dorgu, Sesko

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Yalcouye, De Cuyper, Kostoulas.