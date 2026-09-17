David Beckham: 'Lionel Messi xứng đáng nhận Quả bóng vàng'

Hiện tại, Harry Kane là ứng cử viên sáng giá nhất theo dự đoán của các nhà cái cho giải thưởng này vào tháng tới sau khi ghi được 73 bàn thắng trong 61 trận đấu cho Bayern Munich và đội tuyển Anh mùa giải trước.

Nhưng thay vì ủng hộ người đồng hương của mình, Beckham lại chỉ ra màn trình diễn của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina mùa hè này là yếu tố quyết định.

Ảnh: Lynne Sladky/AP

"Tôi nghĩ khi bạn thấy anh ấy làm những điều như thế này tối nay, khi bạn thấy anh ấy có một kỳ World Cup tuyệt vời như vậy, thì việc anh ấy được xem xét cho Quả bóng vàng một lần nữa không phải là do may mắn.

Bởi vì anh ấy có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Anh ấy đã có một năm thi đấu đáng kinh ngạc năm ngoái. Messi tham gia giải đấu World Cup ở tuổi 39, mà vẫn có thể tạo ảnh hưởng đến cả một kỳ World Cup và từng trận đấu theo cách tuyệt vời như vậy. Điều đó thật đặc biệt.

Không ai ở tuổi 39 lại làm được điều đó và làm được ở đẳng cấp đó. Vì vậy, Messi ấy xứng đáng được xem xét cho Quả bóng vàng. Theo tôi, Messi nên giành được giải thưởng đó.

Giải thưởng này có những cầu thủ tuyệt vời như Harry Kane, như Mbappe và những cầu thủ khác, nhưng khi nói về Messi, tôi là người ủng hộ cậu ấy nhiệt tình nhất", Beckham nói trên Apple TV.

Ảnh: Sam Navarro/USA Today Sports

Casemiro, đồng đội của Messi tại Inter Miami, đã cùng Beckham bày tỏ sự ủng hộ dành cho cầu thủ người Argentina.

"Anh ấy vẫn là người giỏi nhất. Anh ấy đã chứng minh điều đó tại World Cup và vẫn đang tiếp tục chứng minh điều đó ở MLS. Khi chơi cùng đồng đội, bạn luôn muốn họ thắng, nhưng chiến thắng đó do khán giả quyết định qua bình chọn. Tôi chỉ mong họ gặp nhiều may mắn. Nhưng tôi muốn mọi người thấy những gì anh ấy đã làm được tại World Cup, điều đó rất quan trọng".

Messi gia nhập Miami vào năm 2023, đã ghi bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ trong chiến thắng 2-0 trước đội bóng Mexico Cruz Azul hôm thứ Tư. Qua đó góp công lớn giúp đội bóng này giành chức vô địch Campeones Cup.

Quả bóng vàng năm nay sẽ cực kỳ khó đoán và là cuộc cạnh tranh của những ngôi sao Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Messi, những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng năm nay, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại London.

Messi đã từng giành được tám giải thưởng này trước đó, vào các năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 và 2023.