Gullit đã đúng về tương lai tăm tối của MU

Carrick cùng MU sa sút ngay từ đầu mùa giải 2026/27. Ảnh: Reuters.

“Manchester United sẽ kết thúc mùa giải này mà không giành được danh hiệu. Ngay cả khi họ dẫn trước, trận đấu vẫn có thể đi theo bất kỳ hướng nào”, Ruud Gullit đưa ra nhận định mạnh mẽ như vậy trong cuộc phỏng vấn với trang ComeOn hôm 16/9.

Huyền thoại Hà Lan cho rằng MU chưa thể cạnh tranh ở thời điểm hiện tại vì đội bóng vẫn thiếu chất lượng và khả năng kiểm soát trận đấu. Những lời này nhanh chóng trở nên đáng chú ý sau trận MU gặp Brighton tại Cúp Liên đoàn rạng sáng 17/9.

Đội chủ sân Old Trafford khởi đầu đầy hứa hẹn khi ghi hai bàn chỉ trong 10 phút đầu. MU tưởng như đã tạo ra khoảng cách đủ lớn để kiểm soát trận đấu. Nhưng mọi thứ đảo chiều sau đó. Brighton ghi bàn trước khi hiệp một khép lại, rồi tiếp tục chọc thủng lưới MU thêm hai lần trong hiệp hai.

Thầy trò Michael Carrick thua ngược 2-3 và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. MU một lần nữa cho thấy vấn đề mà Gullit nhắc đến: khả năng duy trì thế trận sau khi có lợi thế. Cựu danh thủ người Hà Lan cũng cho rằng MU không còn sở hữu những cầu thủ hay nhất Premier League. Theo ông, nhiều ngôi sao hàng đầu hiện tập trung ở Liverpool, Chelsea, Arsenal và Manchester City. Vì vậy, đội bóng cần thêm thời gian để tái thiết trước khi có thể trở lại cuộc đua vô địch.

Gullit thậm chí nhắc lại quan điểm của Sir Alex Ferguson rằng quá trình phục hưng MU có thể mất tới 10 năm. Ông cho rằng những thay đổi của Premier League trong hơn một thập kỷ qua khiến nhiệm vụ này càng khó khăn.

Sau thất bại trước Brighton, Carrick phải đối mặt với thêm một dấu hỏi về khả năng đưa MU trở lại ổn định. Họ vừa để thua Man City ở Premier League trong thế trận hơn người và rơi xuống vị trí thứ 13, chỉ kiếm được 4 điểm sau 4 vòng đầu mùa giải.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.