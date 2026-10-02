Mỹ Thới thu ngân sách hơn 221 tỷ đồng

Chủ trì cuộc họp.

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Thới tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Đến nay, địa phương thu ngân sách ước đạt hơn 221 tỷ đồng (đạt 93,08% kế hoạch), tổng giá trị sản phẩm tăng 12,59% so với cùng kỳ. Phường đã hoàn thành việc tinh gọn, sắp xếp các đơn vị khóm, trường học; đồng thời thực hiện tốt công tác đầu tư công, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ dự án Khu công nghiệp Vàm Cống. Công tác xây dựng Đảng và kiện toàn tổ chức bộ máy các chi bộ trực thuộc được triển khai đồng bộ.

3 tháng cuối năm, phường Mỹ Thới tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, đẩy mạnh chuyển đổi số và quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư công, đất đai, giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.