Hà Nội: Ra quân làm sạch quảng cáo, rao vặt tại phường Hoàn Kiếm

Từ sáng sớm, cán bộ, đoàn viên, hội viên, cảnh sát, giáo viên các trường học và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn phường. Những mẩu quảng cáo, tờ rao vặt dán trên tường, gốc cây, cột điện và các công trình công cộng lần lượt được bóc, xóa, trả lại diện mạo sạch đẹp cho không gian đô thị.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm xóa quảng cáo, rao vặt tại phố Tràng Thi.

Hoạt động do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai, thực hiện theo công văn của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội và UBND phường về việc xử lý tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái quy định trên hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, lực lượng tham gia được huy động từ nhiều đơn vị, trong đó nòng cốt là cảnh sát, đoàn viên thanh niên, giáo viên các trường học và lực lượng an ninh cơ sở. Việc ra quân không chỉ tập trung bóc, xóa các nội dung quảng cáo, rao vặt trái quy định mà còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị.

Tại các khu dân cư, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về quảng cáo; không tiếp tay, không sử dụng các dịch vụ quảng cáo, rao vặt trái quy định. Các tổ dân phố được vận động cùng phối hợp phát hiện, bóc xóa và duy trì vệ sinh tại những khu vực thường xuyên xuất hiện quảng cáo trái phép.

Lực lượng thanh niên phường Hoàn Kiếm xóa quảng cáo, rao vặt trên cột đèn.

Điểm đáng chú ý trong đợt ra quân là việc xử lý được thực hiện gắn với xác minh nguồn phát tán quảng cáo, rao vặt. Trước khi bóc, xóa, lực lượng chức năng chụp ảnh, ghi nhận số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ và những thông tin liên quan xuất hiện trên nội dung quảng cáo.

Các thông tin này được chuyển Công an phường để xác minh. Đối với trường hợp xác định được chủ thể vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, làm sạch khu vực, khắc phục hậu quả và xử lý theo quy định.

Cùng với đó, phường phối hợp duy trì kiểm tra sau xử lý, kịp thời phát hiện những trường hợp tái vi phạm, tránh tình trạng vừa bóc xóa xong lại tiếp tục xuất hiện quảng cáo, rao vặt tại cùng một vị trí.

Đối với những số điện thoại xuất hiện nhiều lần trên các nội dung quảng cáo, rao vặt trái quy định, địa phương sẽ tổng hợp, lập báo cáo đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông phối hợp xử lý.

Bên cạnh các đợt ra quân trực tiếp, UBND phường Hoàn Kiếm xác định tuyên truyền, vận động người dân là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì kết quả lâu dài.