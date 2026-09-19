Mùa hồng về trên phố núi

Du khách thích thú chụp hình dưới tán hồng

Sắc hồng gọi mùa về

Những ngày này, đi qua các vùng trồng hồng ở ngoại ô Đà Lạt, du khách dễ bắt gặp những khu vườn đã bắt đầu vào vụ. Trên những thân cây, từng chùm hồng vàng óng nép dưới tán lá, báo hiệu một mùa thu hoạch đang đến gần.

Với người dân Đà Lạt, những giống hồng quen thuộc như hồng giòn, hồng vuông, hồng trứng… được trồng ở nhiều khu vực ngoại thành. Vào mùa quả chín, những khu vườn ấy cũng trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến.

Các vườn hồng vùng ngoại ô Đà Lạt nhộn nhịp bước vào vụ

Ở một số vườn, chủ nhân dành một phần diện tích để đón khách tham quan. Du khách có thể đi bộ dưới những tán hồng, tự tay hái quả, tìm hiểu cách chăm sóc cây hoặc thưởng thức những lát hồng giòn ngay tại vườn. Không gian không quá cầu kỳ, chính sự mộc mạc ấy càng tạo nên sức hấp dẫn về một “thành phố sương mù”.

Chị Nguyễn Thị Minh Anh - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu chị đến một vườn hồng vào đúng mùa quả chín. “Trước đây tôi thường thấy hình ảnh những cây hồng trên mạng, nhưng đến tận nơi mới cảm nhận được không khí rất khác. Đà Lạt vẫn luôn là một điều gì đó đặc biệt mỗi lần gia đình tôi đặt chân tới đây”, chị Minh Anh chia sẻ.

Mùa hồng trên "phố núi" bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12

Với nhiều người, một chuyến đi Đà Lạt vào mùa hồng, chỉ cần dành một buổi sáng hoặc chiều, tìm về những khu vườn ngoại ô, chậm rãi bước giữa những hàng cây cũng đủ để cảm nhận một góc khác của phố núi.

Một mùa quả, một nét riêng

Mùa hồng ở Đà Lạt bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Thời điểm quả chín rộ, những vườn hồng trở nên nhộn nhịp hơn. Bởi khi ấy, người dân tất bật thu hái, phân loại, đưa quả đến các điểm tiêu thụ. Còn các khu vườn phục vụ khách tham quan, chuẩn bị thêm những trải nghiệm phù hợp.

Nhiều căn nhà gỗ ở Đà Lạt được tô điểm bởi những vườn hồng lâu năm

Không gian của vườn hồng đem đến cho du khách cảm giác gần gũi. Đó có thể là một buổi hái quả, một góc ngồi dưới tán cây, vài câu chuyện với người làm vườn hay đơn giản là những phút thư thả giữa thiên nhiên.

Anh Trần Hoàng Nam - một du khách đến từ Hà Nội cho rằng, điều khiến anh thích thú không nằm ở việc có thêm một điểm check-in, mà ở cảm giác được bước vào một không gian sản xuất thật sự. “Điều tôi thích là mọi thứ khá tự nhiên. Chủ vườn kể về cây hồng, về thời điểm thu hoạch, cách làm hồng giòn. Những câu chuyện như vậy khiến chuyến đi thú vị hơn nhiều so với chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi”, anh Nam nói.

Đây cũng là thời điểm nông dân bước vào đợt làm hồng treo gió. Ảnh: C.Thành

Từ những mùa quả như thế, các nhà vườn đang có thêm cơ hội kết nối sản xuất với du lịch. Những trải nghiệm gắn với nông nghiệp giúp du khách hiểu hơn về đặc trưng của địa phương, đồng thời mở thêm hướng giới thiệu nông sản Đà Lạt đến người tiêu dùng.

Nhiều chủ vườn tạo không gian để đón khách du lịch vào mùa hồng

Cuối mùa mưa, khi những triền đồi bắt đầu khô ráo hơn, nắng cũng dịu lại, Đà Lạt bước vào một khoảng thời gian rất riêng. Những cây hồng già lặng lẽ giữ trên cành những chùm quả chín, giữa nền trời xanh và những mái nhà thấp thoáng. Với người dân, đó là mùa thu hoạch, còn với du khách, đó là dịp để tìm về một Đà Lạt gần gũi, chậm rãi hơn.

Những vườn hồng xuất hiện trên những triền đồi cao nguyên

Có lẽ bởi vậy, giữa nhiều điểm đến quen thuộc của phố núi Đà Lạt, những vườn hồng vẫn giữ được sức hút riêng. Không ồn ào, không cần nhiều sắp đặt, chỉ sắc quả chín giữa màu xanh của lá cũng đủ níu chân người qua. Mùa hồng về, Đà Lạt lại có thêm một lý do để du khách trở lại, tìm một buổi chiều bình yên bên những khu vườn đang vào độ đẹp nhất.