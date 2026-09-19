Lạng Sơn kỳ vọng kích cầu du lịch đêm với Lễ hội Ánh sáng biên cương

Tối 19/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng.”

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 19/9- 20/9, trên địa bàn các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh.

Trong thời gian tổ chức lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại; diễu hành đèn lồng; chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”; tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt-Trung.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức tour du lịch sinh thái và trải nghiệm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Thu hút du khách nhờ vẻ đẹp của ánh sáng và những trải nghiệm văn hóa

Với chuỗi hoạt động kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, văn hóa truyền thống, trải nghiệm cộng đồng, du lịch và thương mại, lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng, các loại đèn lồng truyền thống và hiện đại, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam, đặc biệt là bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách, lễ hội còn được kỳ vọng góp phần hình thành sản phẩm du lịch đêm mới, thu hút khách lưu trú, kích cầu các hoạt động thương mại, dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương” mang tầm khu vực.

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp các giá trị văn hóa, di sản của Xứ Lạng với nghệ thuật trình diễn đương đại. Chương trình được dàn dựng gồm 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”.

Đặc biệt, sau chương trình khai mạc, người dân và du khách có thể theo dõi màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) ứng dụng công nghệ ánh sáng. Các thiết bị được đồng bộ để tạo những hình ảnh và hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời, xây dựng các hoạt cảnh giới thiệu về văn hóa, con người Lạng Sơn, kết hợp âm nhạc và lời dẫn.

Cùng tối 19/9, hoạt động diễu hành đèn lồng được tổ chức với đoàn diễu hành nghệ thuật đi qua nhiều tuyến phố của thành phố Lạng Sơn. Lộ trình bắt đầu từ sân khấu đường Hùng Vương, qua cầu Kỳ Cùng, đường 17/10, đường Nguyễn Du, cầu Đông Kinh và trở lại Không gian văn hóa đường Hùng Vương.

Điểm nhấn của hoạt động là 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng các mô hình đèn lồng của nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh. Đoàn diễu hành kết hợp đèn lồng sáng tạo với trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục hóa trang và các tiết mục biểu diễn đường phố.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, Không gian văn hóa đường Hùng Vương tổ chức triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại với chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo.”

Bên cạnh hoạt động trưng bày, du khách và học sinh có thể trải nghiệm làm đèn lồng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Không gian này cũng được bố trí các khu vực check-in nghệ thuật với đèn lồng.

Tối ngày 19 và 20/9, phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng” diễn ra tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, giới thiệu ẩm thực OCOP Lạng Sơn, đặc sản vùng miền và ẩm thực đường phố.

Tối ngày 20/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” được tổ chức tại sân khấu đường Hùng Vương.

Kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Ánh sáng biên cương được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh, tôn vinh nghệ thuật ánh sáng và đèn lồng, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian.

Lễ hội cũng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hội đàm phát triển du lịch biên giới Việt-Trung năm 2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Thông qua chuỗi hoạt động, Lạng Sơn hướng tới tạo thêm điểm nhấn trong các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương,” đồng thời kích cầu thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Trong tháng 9/2026, tỉnh cũng dự kiến tổ chức các tour du lịch sinh thái và trải nghiệm tại các điểm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 19/9 còn diễn ra tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt - Trung tại Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn.

Tọa đàm tập trung trao đổi về phát triển du lịch sự kiện- lễ hội biên giới, định hướng tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ hai, giới thiệu Không gian văn hóa đường Hùng Vương và mở rộng tuyến tour kết nối Lạng Sơn- Quảng Tây.

Đồng thời, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh Lạng Sơn, xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa; tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng và các loại đèn lồng truyền thống, hiện đại; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam; từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương” mang tầm khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh./.