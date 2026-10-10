Palmer ở lại Chelsea đến năm 2034

Chelsea trói chân Palmer bằng hợp đồng đến năm 2034.

Ở tuổi 24, Palmer được Chelsea tưởng thưởng bằng những điều khoản đãi ngộ tốt hơn sau khi nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình. Hợp đồng trước đó có thời hạn đến năm 2033, nhưng ban lãnh đạo quyết định gia hạn thêm một năm nhằm bảo đảm tương lai lâu dài của anh.

Gia nhập Chelsea từ Man City năm 2023 với mức phí 42,5 triệu bảng, Palmer đóng góp 91 bàn thắng và kiến tạo sau 138 lần ra sân, đồng thời góp công giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup và UEFA Conference League. Những màn trình diễn ấn tượng cũng mang về cho Palmer nhiều danh hiệu cá nhân.

Với bản hợp đồng mới, Palmer nằm trong nhóm cầu thủ có thời hạn hợp đồng dài nhất Ngoại hạng Anh, bên cạnh Erling Haaland của Man City cùng hai đồng đội Joao Pedro và Geovany Quenda.

"Chelsea có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi tin CLB đang đi đúng hướng nên rất vui khi ký hợp đồng mới", Palmer chia sẻ trên trang chủ đội bóng. Ngôi sao người Anh cũng nhấn mạnh tham vọng giành thêm các danh hiệu lớn là động lực để ở lại Stamford Bridge.

Bản hợp đồng được công bố sau giai đoạn Palmer gặp nhiều khó khăn vì chấn thương háng kéo dài. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của anh mùa trước và khiến tiền vệ 24 tuổi bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Dù vậy, Palmer khởi đầu mùa giải mới khá tích cực dưới thời HLV Xabi Alonso. Anh ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo sau 7 lần ra sân, đồng thời nhanh chóng tạo sự kết nối với Morgan Rogers, tân binh gia nhập Chelsea từ Aston Villa với mức phí kỷ lục CLB 117 triệu bảng.

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