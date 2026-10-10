Aston Villa quá bất ổn

Aston Villa đánh rơi chiến thắng.

Aston Villa bước vào trận đấu với quyết tâm cải thiện thành tích sau giai đoạn khởi đầu thất vọng. Tuy nhiên, Brentford thật sự là đối thủ khó chơi dù phải làm khách. Họ sớm tạo ra khác biệt ở phút 10 khi Yehor Yarmoliuk dứt điểm chính xác, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Nhưng đúng 2 phút sau, Nicolas Jackson gỡ hòa với pha chớp thời cơ trong vùng cấm.

Sau hai bàn thắng liên tiếp, trận đấu diễn ra giằng co. Brentford kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Aston Villa tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn. Cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng tiếp theo, song tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Aston Villa chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 77. Johan Manzambi kiến tạo để John McGinn dứt điểm thành công, đưa Aston Villa vượt lên dẫn 2-1.

Tưởng như bàn thắng sẽ giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm, song Brentford lập tức đáp trả. Chỉ hai phút sau, Kristoffer Ajer tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến bầu không khí tại Villa Park trở nên căng thẳng.

Những phút cuối chứng kiến Aston Villa dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn quyết định. Đội chủ nhà tung thêm nhân sự vào sân, liên tục gây sức ép và khép lại trận đấu với 17 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích. Tuy nhiên, hàng thủ Brentford vẫn đứng vững để bảo toàn kết quả hòa.

Chi hơn 300 triệu euro cho 10 tân binh trong hè 2026, Aston Villa chưa thể có được chiến thắng thứ 2 tại Premier League. Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Unai Emery xếp tận thứ 14 khi chỉ giành được 5 điểm. Trong khi đó, Brentford tiếp tục bay cao với vị trí thứ 4.