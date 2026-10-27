Carrick trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng 27/10. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân người Anh tiếp tục xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington sáng 27/10 (giờ địa phương). Carrick được bắt gặp đến Carrington chỉ một ngày sau khi ban lãnh đạo MU tổ chức cuộc họp bàn về tương lai của ông.

Cuộc họp khẩn có sự tham gia của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, Giám đốc Điều hành Omar Berrada, đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cùng hai đồng Chủ tịch Avram và Joel Glazer, những người tham gia qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thảo luận, giới chủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo truyền thông Anh, MU chưa muốn sa thải Carrick khi chưa tìm được phương án thay thế phù hợp. Điều đó khiến tương lai của nhà cầm quân này rơi vào tình trạng bất định, dù thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford hôm 25/10 được xem là giọt nước tràn ly.

"Quỷ đỏ" hiện trải qua 8 trận liên tiếp không thắng và đứng thứ 16 tại Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Sau 12 trận trên mọi đấu trường, đội bóng nhận 6 thất bại, khiến áp lực lên Carrick ngày càng lớn.

Nếu Carrick bị sa thải, Eddie Howe được xem là một trong những ứng viên hàng đầu. Cựu HLV Newcastle đã theo dõi các trận đấu của MU và ghi chép để chuẩn bị cho khả năng tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford có thể phải trả khoản bồi thường lên tới vài triệu bảng theo thỏa thuận khi Howe rời Newcastle hồi tháng 7.

Julian Nagelsmann cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Ngoài ra, Unai Emery, Fabian Hurzeler và Antonio Conte là những cái tên được nhắc đến, dù việc thuyết phục Emery hoặc Hurzeler rời đội bóng hiện tại có thể rất tốn kém.

Hiện tại, MU chưa sa thải Carrick. Tuy nhiên, việc ban lãnh đạo phải họp khẩn và cân nhắc hàng loạt phương án thay thế cho thấy chiếc ghế của HLV người Anh đang lung lay dữ dội.