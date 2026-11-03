Đoàn tuyển thủ Quân đội xuất quân tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp và TP. Hải Phòng. Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức ngày 20/11 và bế mạc ngày 12/12/2026.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ xuất quân. Ảnh: QK7

Đại hội có sự tham gia của 36 đơn vị, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành, với 48 môn thể thao, 973 nội dung thi đấu thuộc ba nhóm: Olympic (22 môn), ASIAD (7 môn), SEA Games và thể thao dân tộc (19 môn).

Tại Đại hội lần này, Đoàn tuyển thủ Quân đội tham gia thi đấu ở 32/48 môn thể thao, gồm 19 môn Olympic, 4 môn ASIAD và 9 môn SEA Games, thể thao dân tộc. Các môn thi đấu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như điền kinh, bơi, bắn súng, vật, Judo, Taekwondo, quyền anh, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, karate, wushu, Pencak Silat, Muay, Vovinam, võ cổ truyền và Pickleball.

Tính đến ngày 2/11/2026, Đoàn tuyển thủ Quân đội đã giành được 11 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng và 10 Huy chương Đồng.

Tham gia Đại hội, Quân khu 7 cử 264 thành viên, trong đó có 58 huấn luyện viên và 206 vận động viên, tranh tài ở 12 môn thể thao gồm: Vovinam, Judo, cầu lông, võ cổ truyền, quần vợt, Pencak Silat, Kurash, Taekwondo, quyền anh, xe đạp, triathlon và Pickleball.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu tặng quà động viên các đoàn tuyển thủ Quân đội. Ảnh: QK7

Tại buổi lễ, sau các nghi thức chào cờ, báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đã giao nhiệm vụ cho Đoàn tuyển thủ Quân đội; đồng thời tặng quà động viên các đoàn tuyển thủ. Đại diện vận động viên và Chỉ huy Đoàn tuyển thủ Quân đội phát biểu thể hiện quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, nỗ lực đạt thành tích tốt nhất.

Trước đó, các đại biểu dự lễ xuất quân đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Căn cứ Trần Hưng Đạo, thể hiện lòng thành kính và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ xuất quân được tổ chức trang trọng, góp phần cổ vũ, động viên các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội trước thềm Đại hội. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phát huy bản lĩnh của người quân nhân trên đấu trường thể thao, phấn đấu giành thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Đại hội.