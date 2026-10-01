Để người bệnh không phải vượt tuyến

Nhờ đầu tư đồng bộ về trang thiết bị cùng với chiến lược đào tạo nguồn nhân lực bài bản, thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đã có những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên môn cao ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào vùng cao vào y tế cơ sở.

Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát được đầu tư khang trang, hiện đại.

Trước đây, nội soi phế quản vốn là một kỹ thuật chuyên môn cao, phức tạp, chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương. Thế nhưng, hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đã được đầu tư dàn máy nội soi phế quản hiện đại để phục vụ Nhân dân ngay tại cơ sở.

Kỹ thuật này giúp phát hiện sớm các tổn thương nghiêm trọng như dị vật đường thở, viêm nhiễm chuyên sâu hay u phế quản ngay tại chỗ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho người bệnh.

Đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, chị Phàn Thó De - xã Y Tý, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận phổi tôi có dịch và chờ kết quả nội soi phổi để có phác đồ điều trị tốt nhất. Tôi rất yên tâm khi điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát”.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản cho bệnh nhân.

Không dừng lại ở chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, năng lực điều trị và cận lâm sàng của Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát tiếp tục ghi nhận những bước đột phá mạnh mẽ.

Cuối tháng 7/2026, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát chính thức đưa Bộ phận Thận nhân tạo vào vận hành, trực thuộc Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra bước tiến mới giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Người bệnh được lọc máu, chạy thận ngay tại địa phương.

Để đưa kỹ thuật chạy thận vào vận hành an toàn, bộ phận Thận nhân tạo đã được đầu tư đồng bộ 3 máy chạy thận hiện đại, hệ thống lọc nước RO cùng hệ thống xét nghiệm đi kèm.

Bên cạnh hạ tầng, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên tại đây đều được đào tạo bài bản về kỹ thuật lọc máu, xử lý nước RO cũng như phương án xử trí sự cố, với toàn bộ quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và cấp cứu được xây dựng nghiêm ngặt.

Bà Tẩn Mùi Pú - xã Bát Xát chia sẻ: “Tôi bị suy thận 5 năm rồi. Trước đây, để được chạy thận, tôi phải nhờ con cháu đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh, rất mất thời gian. Bây giờ, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đã thực hiện được kỹ thuật này, giúp tôi và nhiều bệnh nhân chạy thận tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại".

Người bệnh được kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm các chỉ số trước khi lọc máu, chạy thận.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đơn vị đang từng bước làm chủ kỹ thuật cấy máu tìm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Bước tiến này giúp xác định chính xác danh tính vi khuẩn gây bệnh trong máu, từ đó chọn ra phác đồ và loại kháng sinh mang lại hiệu quả điều trị tối ưu nhất.

Đánh giá về ý nghĩa thiết thực của phương pháp này, kỹ thuật viên Lương Văn Cường - Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát cho biết: “Trước đây, khi chưa thể thực hiện kỹ thuật cấy máu tìm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ, chúng tôi buộc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, vừa tốn kém lại tiềm ẩn rủi ro dọc đường. Giờ đây, việc triển khai ngay tại địa phương giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể chi phí chuyển tuyến; đồng thời, bác sĩ nắm bắt trọn vẹn thời gian vàng để truy tìm chính xác tác nhân gây bệnh ngay từ những bước điều trị đầu tiên”.

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm từng bước làm chủ kỹ thuật cấy máu tìm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.

Để đạt được kết quả này là quá trình chuyển giao kỹ thuật bài bản, sát sao từ tuyến trên. Bác sĩ Phạm Thị Dung - Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Hệ thống trang thiết bị cho công tác xét nghiệm đã được đầu tư đồng bộ tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát, đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện các kỹ thuật định danh và kháng sinh đồ chính xác. Khi về hỗ trợ cơ sở, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao lý thuyết mà trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng công đoạn từ nuôi cấy, nhuộm soi, làm kháng sinh đồ cho đến cách đọc kết quả để đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới tự tin làm chủ tay nghề”.

Hiện, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đã được Sở Y tế phê duyệt thực hiện 10.063 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có 443 kỹ thuật vượt tuyến. Đơn vị đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu như chụp CT, phẫu thuật nội soi (tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa), lọc máu cấp cứu, thở máy xâm nhập và siêu âm tim tại giường. Để tiếp tục nâng cao năng lực điều trị, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đang tiếp tục trình phê duyệt bổ sung 1.233 kỹ thuật mới.

Việc làm chủ các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu giúp người bệnh được điều trị hiệu quả ngay tại chỗ, giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao uy tín của hệ thống y tế địa phương.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển thời gian tới, ông Lương Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát cho biết thêm: “Hằng tháng, chúng tôi thống kê mặt bệnh phải chuyển tuyến nhiều, từ đó ưu tiên cử cán bộ đi học để triển khai ngay tại cơ sở cho bà con. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đầu tư hạ tầng, làm chủ thêm nhiều kỹ thuật đỉnh cao như phẫu thuật nội soi tiết niệu, phẫu thuật sọ não hay lấy máu tụ ngoài màng cứng, quyết tâm không để bà con phải vất vả vượt tuyến".

Người dân yên tâm điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát, hạn chế tỷ lệ chuyển tuyến.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ về máy móc hiện đại và quyết tâm làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đang từng bước khẳng định vững chắc năng lực, làm tốt sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân nơi vùng cao biên giới.