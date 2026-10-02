Cảnh báo thủ đoạn hô biến thuốc tân dược thành 'Đông y gia truyền'

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, trong thời gian qua, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tâm lý tin tưởng vào các bài thuốc gia truyền, một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn pha trộn, đóng gói hoặc gắn nhãn các sản phẩm không đúng bản chất, quảng cáo dưới danh nghĩa "thuốc Đông y", "thuốc gia truyền", "thuốc nam gia truyền" để đưa ra thị trường. Đáng lưu ý, có trường hợp thuốc tân dược được sử dụng làm nguyên liệu nhưng người mua không được cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần, nguồn gốc và cách sử dụng.

Thủ đoạn này không chỉ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Một số vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện cho thấy các đối tượng đã lợi dụng hình thức "thuốc gia truyền" để che giấu bản chất thực của sản phẩm, bán cho người bệnh thông qua mạng xã hội và các kênh trực tuyến với những lời quảng cáo như "gia truyền nhiều đời", "chữa khỏi tận gốc", "không cần dùng thuốc Tây", "uống vài liệu trình là khỏi" hoặc cam kết điều trị nhiều loại bệnh.

Nếu sản phẩm thực chất chứa các hoạt chất tân dược nhưng được che giấu thành phần, sử dụng không đúng chỉ định, liều lượng hoặc không được kiểm soát về chất lượng, người sử dụng có thể phải đối mặt với những nguy cơ đối với sức khỏe.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, người dân không mua thuốc chỉ dựa vào quảng cáo trên mạng xã hội, livestream hoặc lời giới thiệu của người bán. Cần kiểm tra rõ tên thuốc, thành phần, nhà sản xuất, nguồn gốc, thông tin lưu hành và nơi bán trước khi sử dụng.

Cảnh giác với các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa nhiều bệnh, chữa khỏi hoàn toàn, tác dụng nhanh hoặc thay thế thuốc điều trị mà không có căn cứ khoa học, pháp lý. Không tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị bệnh khác.

Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu giả, quảng cáo sai sự thật hoặc người bán có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc giả, cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo "thần dược", lựa chọn thuốc có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn của cơ sở y tế.