Người phụ nữ 43 tuổi tử vong, bác sĩ cảnh báo thói quen 'cực độc' nhiều người mê

Một người phụ nữ mới 43 tuổi, không có những thói quen thường bị xem là "hại sức khỏe", lại bất ngờ được phát hiện suy thận giai đoạn cuối.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cô Vương đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do hội chứng urê huyết. Các bác sĩ phát hiện cả hai thận đã tổn thương nghiêm trọng, tổ chức thận bị xơ hóa ở mức độ nặng và chức năng thận không còn khả năng phục hồi. Dù đến viện điều tri nhưng người phụ nữ đã tử vong sau đó.

Bên ngoài phòng bệnh, chồng cô đau đớn nói một câu khiến nhiều người ám ảnh: "Lẽ ra tôi phải khuyên bà ấy đi khám sớm hơn."

Được biết trước khi qua đời người phụ nữ này có cuộc sống khá lành mạnh. Cô không hút thuốc, không uống rượu. Bữa ăn thường có rất nhiều rau xanh. Nước đun sôi để nguội cũng là thức uống cô đặc biệt yêu thích. Trong mắt người thân, đây đều là những thói quen tốt cho sức khỏe. Cũng chính vì vậy, cô gần như không nghĩ mình có thể mắc bệnh thận.

Nhưng bệnh thận mạn vốn nổi tiếng là căn bệnh "âm thầm". Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể gần như không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi mệt mỏi, phù, buồn nôn hoặc những dấu hiệu nghiêm trọng xuất hiện, chức năng thận đôi khi đã suy giảm đáng kể. Câu chuyện của cô Vương là một lời nhắc nhở cảm giác khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc thận chắc chắn khỏe.

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Theo lời kể của gia đình, cô Vương có thói quen uống khoảng 2,5-3 lít nước mỗi ngày. Ban đêm, cô thường phải thức dậy đi tiểu 3-4 lần.

Uống quá nhiều nước không giúp thận "khỏe hơn". Trong những trường hợp uống một lượng nước quá lớn, đặc biệt trong thời gian ngắn, cơ thể còn có nguy cơ bị hạ natri máu do pha loãng.

Tiểu đêm có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như uống nhiều nước trước khi ngủ, tuổi tác, bệnh lý đường tiết niệu, đái tháo đường hoặc một số vấn đề về tim, thận. Nếu tình trạng kéo dài và không có lý do rõ ràng, đây là dấu hiệu nên được kiểm tra.

Ngoài uống nước nhiều cô Vương được cho là rất thích ăn rau và hạn chế mạnh thực phẩm giàu đạm. Mặc dù ăn đủ rau xanh là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh. Nhưng "ăn càng nhiều rau càng tốt" không đồng nghĩa với việc cắt bỏ các nhóm thực phẩm khác. Cơ thể vẫn cần protein để duy trì cơ bắp, enzyme, hormone và nhiều chức năng thiết yếu khác.

Với người khỏe mạnh, chế độ ăn nên đa dạng và cân bằng. Với người đã mắc bệnh thận, lượng protein, muối, kali, phốt pho và nước cần được điều chỉnh tùy tình trạng cụ thể, tốt nhất dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Một số thực phẩm giàu oxalate có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở những người dễ hình thành sỏi, nhưng không nên hiểu rằng ăn rau xanh nói chung sẽ gây suy thận.

Thói quen đáng lo hơn: Tự mua thuốc khi đau, sốt

Theo bác sĩ điều trị cho cô Vương một chi tiết khác trong câu chuyện của cô Vương mới thực sự đáng lưu tâm. Đặc biệt, mỗi khi cảm cúm, sốt hoặc đau đầu nhẹ, cô thường tự mua thuốc về uống thay vì đi khám. Một số thuốc giảm đau, hạ sốt thuộc nhóm NSAID (thuốc chống viêm không steroid) có thể gây tổn thương thận, đặc biệt khi dùng liều cao, kéo dài hoặc ở người có sẵn các yếu tố nguy cơ như bệnh thận, mất nước, suy tim hay đang sử dụng một số thuốc khác. Đáng nói, tổn thương thận do thuốc không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay, theo China News.

Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường trong một thời gian dài mà không biết chức năng thận đang bị ảnh hưởng. Vì thế, việc tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc cảm thường xuyên là thói quen cần tránh. Nếu phải sử dụng thuốc nhiều lần, người bệnh nên được bác sĩ hoặc dược sĩ tư vấn, đặc biệt khi có bệnh nền.

Chuyên gia chỉ 4 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng nên kiểm tra thận

- Phù mí mắt, bàn chân hoặc cẳng chân, đặc biệt khi tình trạng xuất hiện dai dẳng.

- Nước tiểu bất thường, chẳng hạn có máu, nhiều bọt kéo dài hoặc lượng nước tiểu thay đổi rõ rệt.

- Tiểu đêm nhiều lần, nhất là khi đây là triệu chứng mới xuất hiện.

- Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, ngứa hoặc khó thở khi bệnh đã tiến triển.

Bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm, vì vậy khám sức khỏe định kỳ đặc biệt quan trọng với những người có nguy cơ cao.

Lợi ích của việc uống nước Sức khỏe tiêu hóa: Nước hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giúp phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Chức năng nhận thức: Uống đủ nước giúp tăng khả năng tập trung, tỉnh táo và trí nhớ. Hiệu suất thể chất: Mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm sức bền và chuột rút cơ. Sức khỏe làn da: Uống đủ nước giúp duy trì độ đàn hồi và độ ẩm của da. Chức năng thận: Uống đủ nước hỗ trợ chức năng thận bằng cách đào thải độc tố.