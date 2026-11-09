Lan tỏa yêu thương

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các nhà tài trợ tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

15 năm qua, đều đặn hằng tháng, chị Trần Thị Phương, xã Ngọc Lặc đều chuẩn bị hành lý cùng chồng và con xuống Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị bệnh. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Phương không kìm được nước mắt kể về hoàn cảnh khó khăn khi chồng và 3 người con đều bị bệnh thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh). Những năm qua, để có tiền trang trải sinh hoạt, chị phải làm thuê, làm mướn, chắt chiu từng đồng lo tiền xe, tiền thuốc hằng tháng cho chồng con đi điều trị bệnh

“Có những lúc đi viện, trong túi của tôi chỉ còn có vài chục nghìn đồng, khiến tôi bi quan, chán nản lắm, không biết cuộc sống phía trước của gia đình mình như thế nào. Tuy nhiên, được sự động viên của y, bác sĩ và sự quan tâm của cán bộ phòng CTXH đã kêu gọi hỗ trợ một phần chi phí và những suất ăn hàng ngày, giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Sự quan tâm, động viên ấy đã tiếp thêm nghị lực để chồng và các con vượt qua nỗi đau, chiến đấu với bệnh tật”, chị Phương chia sẻ.

Không riêng gì gia đình chị Phương, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn đó, phòng CTXH đã kết nối với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Hơn 6 năm qua, phòng đã kết nối trao hơn 270.000 suất ăn từ thiện, hơn 46.000 suất quà đến tận tay người bệnh; gần 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ điều trị kịp thời với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Ths Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Hằng ngày, bệnh viện có khoảng 900 - 1.200 bệnh nhân khám ngoại trú và 1.600 - 1.800 bệnh nhân nội trú, trong đó có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình bệnh nhân, những năm qua, với nhiệm vụ được giao, phòng đã kết nối với các tổ chức, cá nhân hảo tâm để đồng hành giúp đỡ những bệnh nhân kém may mắn bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ suất ăn, viện phí, chi phí đi lại; hỗ trợ tiền thuê trọ cho bệnh nhân ở xóm chạy thận... Những việc làm đó, kịp thời động viên và tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh yên tâm trong quá trình điều trị”.

Cùng với việc kết nối để hỗ trợ về vật chất, Phòng CTXH còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhân. Từ những chương trình: “Phiên chợ 0 đồng”, vui Tết Trung thu, đến các câu lạc bộ sinh hoạt đặc biệt như “Yoga cười”, “Nghệ thuật sáng tạo cho bệnh nhi”, “Lời ca từ trái tim”..., tất cả đều mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho người bệnh. Đặc biệt, thông qua việc thành lập các câu lạc bộ người bệnh theo từng nhóm bệnh lý, phòng đã gắn kết tạo không gian ấm áp để mọi người được giao lưu, đồng thời được đội ngũ các y, bác sĩ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Không chỉ dừng lại trong khuôn viên bệnh viện, các hoạt động công tác xã hội còn được mở rộng ra cộng đồng thông qua các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, khám bệnh, tặng quà cho người dân tại các khu vực miền núi, góp phần nâng cao nhận thức, phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Phía sau mỗi suất cơm từ thiện, mỗi khoản viện phí được hỗ trợ, mỗi cái nắm tay động viên là cả một hành trình lan tỏa yêu thương. Trên hành trình “Kết nối trái tim – Chia sẻ yêu thương”, mỗi nụ cười, lời cảm ơn, ánh mắt xúc động của người bệnh chính là “liều thuốc tinh thần”, là nguồn động lực lớn lao để những người làm công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục cống hiến và viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.