Việt Nam và Nhật Bản trao 3 văn kiện hợp tác trị giá hơn 43,1 tỷ yên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao 3 văn kiện hợp tác về vốn vay và viện trợ giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Tokyo, ngày 9/11/2026. (Ảnh: TTXVN)

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko đã thực hiện trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Ba văn kiện hợp tác được trao gồm: Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho Dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ; Thỏa thuận vay giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.

Trong số 3 văn kiện hợp tác trên, có 2 văn kiện cam kết vốn cho Dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật và Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, với tổng trị giá hơn 43,1 tỷ yên. Đây là hai dự án được Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng.

Trong đó, Dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước; góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đối với Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh hai văn kiện cam kết vốn, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đơn giản hóa và thúc đẩy các thủ tục liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, dự án viện trợ của Nhật Bản tại Việt Nam.

Việc ký kết và trao các văn kiện lần này tiếp tục khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Nhật Bản, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam để thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện đã được ký và trao trong chuyến thăm.

Qua đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.