Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại Trung Bộ

Người dân đi lại trong mưa lớn ở phía Nam cầu Trường Tiền, trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 9/11 đến ngày 11/11, khu vực Trung Bộ nguy cơ có mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Theo đó, từ đêm 9/11 đến ngày 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Liên quan đến tình hình triều cường ở ven biển Nam Bộ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 9/11 đến ngày 10/11, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4-4,05m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00h-2h và từ 14h-16h. Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng tăng.

Cụ thể, từ ngày 10-13/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,05 - 4,1m vào các ngày 10-11/11. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều hàng ngày.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm./.