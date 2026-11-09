Ông Trần Quốc Bình làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Hoàng Trung Dũng - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Minh Quang - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đại diện các đơn vị Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Trung Dũng đề nghị ông Trần Quốc Bình nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương, sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới, đặc biệt là được trở về công tác, góp sức xây dựng quê hương Hưng Yên.

Ông Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Hiếu

Ông Bình cam kết nhanh chóng nắm bắt công việc, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; giữ gìn đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, ông cam kết phát huy kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, biến cam kết thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển.