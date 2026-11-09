Thúc đẩy quan hệ tư pháp Việt Nam-Hàn Quốc

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhiệt liệt chào mừng bà Lee Mi Yon cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam; đồng thời chúc mừng bà trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và chúc bà có nhiệm kỳ công tác thành công.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao việc bà Đại sứ dành thời gian đến thăm, tìm hiểu và trao đổi với Tòa án nhân dân tối cao ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ, thể hiện sự quan tâm đối với lĩnh vực tư pháp và quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, Chánh án cho rằng, việc tăng cường hợp tác tư pháp có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ hoạt động kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác giữa hai hệ thống Tòa án, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyên gia, nâng cao năng lực nguồn nhân lực tư pháp và hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống tư pháp Việt Nam. Trong đó, dự án xây dựng thư viện thông minh đang tiếp tục được triển khai.

Thời gian tới, Chánh án mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành, xây dựng hệ thống Tòa án hiện đại; đồng thời tăng cường phối hợp trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, nhất là giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam với Tòa án tối cao Hàn Quốc và các cơ quan, tổ chức tư pháp hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chánh án trao quà tặng kỷ niệm bà Lee Mi Yon. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Cảm ơn Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã dành thời gian tiếp đón, bà Lee Mi Yon bày tỏ vui mừng khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam và có dịp gặp gỡ lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Đại sứ đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua.

Bà Lee Mi Yon cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều công dân, doanh nghiệp Hàn Quốc sinh sống, làm việc và đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ quán Hàn Quốc luôn phối hợp tuyên truyền, vận động công dân, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật Việt Nam, đồng thời sẵn sàng phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam khi xảy ra những vụ việc liên quan công dân Hàn Quốc vi phạm pháp luật.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Hàn Quốc, Đại sứ cho biết hai bên đã triển khai nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực.

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa hai nước lên tầm cao mới; đồng thời khẳng định ủng hộ mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam và mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Ghi nhận và cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ, Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng bà Lee Mi Yon sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp giữa Tòa án tối cao hai nước nhanh chóng, hiệu quả, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam-Hàn Quốc.