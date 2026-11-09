Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa, sông Yên vượt báo động 3 gần 1m

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số trạm quan trắc tại Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trong đó, Thanh Tân đạt 449mm, Như Xuân 403mm và Hồ Khe Dài 349mm.

Dự báo trong ngày 9/11, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa trên 120mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Đáng chú ý, mực nước sông Yên tại trạm Chuối lúc 9h ngày 9/11 đạt 3,72m, cao hơn báo động 3 là 0,22m. Đến 17h ngày 9/11, mực nước tại trạm Chuối đã đạt 4,47m, cao hơn báo động 3 là 0,97m và đang lên chậm. So với thời điểm 9h cùng ngày, mực nước tại đây đã tăng thêm 0,75m.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường. Ảnh: Công an xã Thanh Kỳ

Theo báo cáo nhanh số 72/BC-PCTT ngày 9/11/2026 của tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông đến các công trình thủy lợi và hạ tầng dân sinh. Khoảng 230ha rau màu và các loại cây trồng khác bị ngập. Mưa lũ cũng khiến 471 con gia cầm và 1 con gia súc bị cuốn trôi.

Tình hình giao thông diễn biến phức tạp với nhiều điểm sạt lở, ngập úng và hư hỏng công trình. Tại xã Thanh Kỳ, một vị trí đường đầu cầu mố M2 (Km24+987/NS-BT), thuộc thôn Bãi Sim, bị sụt lún khiến phương tiện không thể qua lại. Trên tuyến ĐT.505B xuất hiện một điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, hai tràn giao thông tại xã Yên Thọ bị hư hỏng; 12 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, gồm ĐT.505B có 2 vị trí, ĐT.505 có 2 vị trí, ĐT.512 có 1 vị trí, ĐT.518 có 1 vị trí, ĐT.519B có 3 vị trí, ĐT.520B có 1 vị trí, ĐT.522 có 1 vị trí và ĐT.530D có 1 vị trí. Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã còn ghi nhận 35 tràn bị ngập.

Hình ảnh sập mố cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ. Ảnh: Công an xã Thanh Kỳ

Mưa lớn cũng gây thiệt hại cho hệ thống thủy lợi. Kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ đoạn dài 50m, sạt mái trong kênh 40m. Trong khi đó, kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài khoảng 100m. Các thiệt hại khác gồm 5 cột điện bị đổ, 3 cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ và 270m tường rào bị sập.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, tỉnh Thanh Hoá được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với giao thông, cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động; Chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).