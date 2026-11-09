Đồng Tháp: Dông lốc làm sập và tốc mái 25 căn nhà, nhiều cây xanh bị gãy đổ

Một căn nhà tại Đồng Tháp bị tốc mái. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/11, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp làm sập, tốc mái 25 căn nhà và khiến nhiều cây xanh gãy, đổ, ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống điện.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Đốc Binh Kiều, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/11, mưa kèm dông lốc xảy ra tại các ấp 1, 4, 5 và Tân Kiều, làm 25 căn nhà bị thiệt hại; trong đó 4 căn bị sập hoàn toàn, 21 căn bị tốc mái với nhiều mức độ khác nhau.

Các căn nhà bị ảnh hưởng chủ yếu là nhà tường, nhà gỗ và nhà bằng vật liệu tạm, mái lợp tôn. Tổng thiệt hại về nhà ở ước tính khoảng 327 triệu đồng.

Ngoài ra, dông lốc còn làm nhiều cây xanh gãy, đổ tại các ấp 2, 3, 4, 5, 7 và Tân Kiều. Một số cây ngã đổ vào đường dây điện, gây ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống điện trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đốc Binh Kiều đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị-xã hội tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định; các lực lượng tiếp tục phối hợp xử lý những thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong chiều 9/11, mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra tại xã Hậu Mỹ vào khoảng 17 giờ làm nhiều cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 865, đoạn qua ấp Mỹ Trung bị đổ ngã, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau đó, Công an xã Hậu Mỹ phối hợp với lực lượng quân sự và các ngành liên quan triển khai dọn dẹp cây xanh, giải phóng mặt đường. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông qua khu vực trở lại bình thường.

Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa dông gây ra trong chiều 9/11 để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả./.