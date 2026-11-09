Minh bạch chi phí người bệnh phải tự chi trả, ngăn ngừa lạm thu

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế.

Minh bạch chi phí, mở rộng quyền tiếp cận thuốc bảo hiểm y tế

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị) cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định người bệnh có bảo hiểm y tế phải tự trả chi phí ngoài phạm vi được hưởng nhưng chưa cho họ quyền được biết trước các khoản đó. Tại dự thảo Luật lần này sửa đổi nhiều nội dung nhưng chưa sửa đổi Điều 12, nên quyền người bệnh được biết trước vẫn chưa được bổ sung.

Đại biểu nêu thực tiễn, cử tri đã phản ánh có trường hợp người bệnh được chỉ định 8 loại thuốc thì 7 loại thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế phải tự mua. Có tình trạng người bệnh tự mua cả thuốc, vật tư thuộc phạm vi quỹ chi trả. Có trường hợp khám đúng thủ tục vẫn phải nộp thêm ngoài phần chi trả và Bộ Y tế đã phải chấn chỉnh. Như vậy, khi không được thông báo trước, người bệnh không biết khoản nào đúng, khoản nào sai và đây là khoảng trống pháp lý, dễ trở thành kẽ hở cho việc lạm thu ở một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Từ những phân tích trên, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung vào Điều 3 dự thảo Luật một khoản sửa đổi Điều 12 Luật Khám, chữa bệnh: “Được thông báo trước các khoản chi phí phải tự chi trả ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế khi được chỉ định thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, trừ trường hợp cấp cứu và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hình thức thông báo”.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, quy định trên không can thiệp vào chuyên môn của thầy thuốc nhưng vẫn bảo đảm người bệnh được biết trước để chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Đối với quyền lợi khi được chỉ định thuốc ngoài danh mục, đại biểu cho hay, nhiều thầy thuốc rất trăn trở về việc biết có thuốc hiệu quả hơn nhưng chưa thuộc danh mục kê thì người bệnh phải tự trả và không kê thì kết quả điều trị chưa như mong muốn.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị tại Điều 6 dự thảo Luật bổ sung vào khoản 6 Điều 22: Trường hợp người bệnh chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng danh mục có thuốc cùng chỉ định thì Chính phủ quy định quỹ thanh toán theo mức của thuốc trong danh mục, còn người bệnh chỉ trả phần chênh lệch. Như vậy, quỹ không vượt phần người bệnh vốn được hưởng và người bệnh được dùng thuốc tốt hơn để bảo đảm quyền lợi.

Rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, cần ưu tiên xem xét thuốc thế hệ mới

Quan tâm quy định thanh toán khi người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu, đại biểu Hà Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) cho biết, Báo cáo số 2080 của Bộ Y tế nêu phương án sửa Khoản 7 Điều 110 đã được quy định quyền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu. Tuy nhiên, dự thảo ngày 8/11 mới thể hiện được nội dung quyết định giá và công khai giá.

Đại biểu Hà Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Do vậy, đại biểu đề nghị ghi rõ ngay tại khoản 7 người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được quỹ thanh toán theo phạm vi được hưởng, mức hưởng và điều kiện thanh toán của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trước khi người bệnh lựa chọn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thông tin rõ phần quỹ dự kiến thanh toán và phần người bệnh dự kiến phải trả. Khi thanh toán, hai khoản này phải được thể hiện riêng lẻ trên bảng kê để có thể theo dõi.

Liên quan quyền được điều trị phù hợp, đại biểu Hà Anh Thư đề nghị quan tâm bảo đảm khả năng tiếp cận thuốc theo chỉ định của bác sĩ, trên cơ sở tình trạng bệnh, hiệu quả và độ an toàn của thuốc. Khi rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, cần ưu tiên xem xét các thuốc thế hệ mới có bằng chứng rõ ràng về lợi ích điều trị như kéo dài thời gian sống, giảm biến chứng hoặc hạn chế tác dụng phụ nghiêm trọng. Đồng thời, xác định rõ nhóm người bệnh được hưởng lợi nhiều nhất, đánh giá tổng chi phí điều trị và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

“Nếu người bệnh phải tự mua thuốc và đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, bệnh viện phải cấp phiếu xác nhận thiếu thuốc và hướng dẫn nộp hồ sơ kèm hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh căn cứ vào số lượng, đơn giá trên hóa đơn, giới hạn đơn giá thanh toán và mức hưởng theo quy định. Với thuốc ngoài phạm vi được hưởng, bệnh viện phải giải thích lý do chỉ định và chi phí mà người bệnh phải tự trả. Người bệnh cần biết những thông tin này trước khi bỏ tiền ra mua thuốc”, đại biểu nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn Lạng Sơn) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng tình với dự thảo Luật cho phép một số phòng khám vùng khó khăn, biên giới, miền núi bố trí giường lưu bệnh tối đa là 72 giờ, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn Lạng Sơn) đề nghị bổ sung trong luật là cơ sở chỉ được bố trí giường lưu bệnh trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, bảo đảm nhân lực trực, trang thiết bị cấp cứu, theo dõi người bệnh và phương án chuyển tuyến, phải chuyển người bệnh khi vượt khả năng chuyên môn.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng cần quy định rõ hơn tiêu chí để xác định trường hợp được tiếp tục lưu người bệnh và trường hợp bắt buộc phải chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có năng lực chuyên môn phù hợp, đặc biệt là khi người bệnh có diễn biến bất thường hoặc là vượt quá khả năng xử trí của cơ sở.