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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Nguồn: TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-466741.html