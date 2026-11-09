Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.