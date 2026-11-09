Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-466741.html