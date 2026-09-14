Lâm Đồng hôm nay 14/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng giao thông và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Trong đó, tâm điểm chú ý là phiên họp thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến cao tốc kết nối trọng điểm cùng các giải pháp khẩn trương xử lý tài sản công dôi dư nhằm chống lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho học sinh sinh viên trước thềm năm học mới, cùng công tác ứng phó thiên tai, sạt lở tại các địa bàn xung yếu cũng được chính quyền địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Điểm nhanh

Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì phiên làm việc của Hội đồng thẩm định nhằm rà soát và tháo gỡ các vướng mắc đầu tư.

Quản lý công — Lâm Đồng khẩn trương xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sớm có phương án xử lý khẩn trương, đúng luật đối với cơ sở vật chất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.

Thuế — Lâm Đồng xây dựng môi trường quản lý thuế minh bạch: Cơ quan thuế đồng hành hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai.

An sinh — Vốn ưu đãi tiếp sức học sinh, sinh viên nghèo Lâm Đồng đến giảng đường: Chương trình tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các em có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Môi trường đô thị — Thanh niên ở Lâm Đồng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý cưa hạ cây thông: UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt xử phạt hành chính đối với hành vi xâm hại cây xanh khi chưa được cấp phép.

Phòng chống thiên tai — 13 hộ dân Đưng K’Nớ 5 được di dời trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn: Xã Đam Rông 4 di dời khẩn cấp người dân khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lớn kéo dài.

Quốc phòng — Diễn tập thực chất, không hình thức, nâng cao năng lực xử trí từ cơ sở: Khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ các xã, phường thuộc Cụm 8.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế, hạ tầng và quản lý nhà nước

Chiều 14/9, Hội đồng thẩm định tỉnh Lâm Đồng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì đã họp bàn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Dự án giao thông trọng điểm này đang được tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm tính khả thi và tiến độ chung toàn tuyến.

Ở lĩnh vực quản lý công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí, tuyệt đối không để kéo dài tình trạng cơ sở vật chất bị bỏ hoang hoặc khai thác kém hiệu quả. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng chủ trì làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu du lịch Lạc Việt trên địa bàn xã Sơn Mỹ.

Về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, địa phương cũng đang tính toán phương án mở rộng trước áp lực quá tải tại bãi rác Đinh Văn từ diện tích 5,3 ha lên 8 ha trong lúc chờ nhà máy xử lý đi vào hoạt động.

Xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe

Nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ bước vào năm học 2026 - 2027, nguồn vốn ưu đãi tiếp sức học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục được giải ngân kịp thời, giúp giảm bớt gánh nặng học phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Lâm Đồng triển khai đồng bộ các chương trình trang bị kỹ năng sống và môi trường học đường lành mạnh, bao gồm chương trình phòng, chống ma túy học đường giai đoạn 2025 - 2030 cùng kế hoạch bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ của các em trên không gian số.

Trong công tác an sinh và chăm sóc sức khỏe, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và Đạ Huoai 3, chú trọng việc khám định kỳ và sàng lọc miễn phí cho cư dân địa phương.

An ninh trật tự, quốc phòng và ứng phó thiên tai

Sáng 14/9, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã dự và chỉ đạo khai mạc diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, quán triệt tinh thần diễn tập thực chất, không hình thức nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống khẩn cấp từ cơ sở.

Sẵn sàng diễn tập “DT26” phía Tây Lâm Đồng

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, xã Đam Rông 4 đã tổ chức ứng trực và di chuyển an toàn cho 13 hộ dân Đưng K’Nớ 5 trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn do mưa lớn kéo dài. Trên biển, cơ quan chức năng cũng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng đi tàu cá không đăng kiểm có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ tuần tra.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

14/09/2026 17:12 — Lâm Đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

14/09/2026 17:05 — Lâm Đồng khẩn trương xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí

14/09/2026 16:17 — Lâm Đồng xây dựng môi trường quản lý thuế minh bạch

14/09/2026 15:46 — Vốn ưu đãi tiếp sức học sinh, sinh viên nghèo Lâm Đồng đến giảng đường

14/09/2026 15:38 — Thanh niên ở Lâm Đồng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý cưa hạ cây thông

14/09/2026 15:25 — Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khảo sát các chương trình mục tiêu quốc gia tại Phan Sơn

14/09/2026 14:29 — Lâm Đồng đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng

14/09/2026 13:48 — Dời cơ sở về 54 Trần Phú, Phòng khám Đa khoa Phương Nam Đức Trọng nâng cấp toàn diện máy móc tân tiến

14/09/2026 11:47 — Lâm Đồng thúc tiến độ khắc phục các tồn tại theo kết luận Trung ương

14/09/2026 11:45 — Lâm Đồng rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu du lịch Lạc Việt

14/09/2026 11:41 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Đạ Huoai

14/09/2026 10:30 — Lâm Đồng triển khai chương trình phòng, chống ma túy học đường

14/09/2026 10:11 — Lâm Đồng: Đề nghị điều tra, xử lý nghiêm đối tượng chống đối lực lượng kiểm ngư

14/09/2026 10:04 — Lâm Đồng triển khai chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

14/09/2026 09:55 — Lâm Đồng tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2026

14/09/2026 08:58 — 13 hộ dân Đưng K’Nớ 5 được di dời trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn

14/09/2026 08:48 — Diễn tập thực chất, không hình thức, nâng cao năng lực xử trí từ cơ sở

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